“İngilizleri 12 ay boyunca Türkiye’ye çekmeyi hedefliyoruz”

İNGİLTERE’DE faaliyet gösteren Eco Turkey Travel organizasyonuyla gerçekleşen gezide İngiltere’nin önde gelen gazete, magazin dergisi, blogger ve televizyon yapımcılarından oluşan 9 kişi Dalyan ve Fethiye’yi gezdi. Gazeteciler dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nda 1800 metre pistinden deneyimli pilotlar ile yamaç paraşütünden atlayış yaparak Ölüdeniz’e iniş yaptı.

Gezinin organizatörü olan Ali Keskin, “İngiltere’de özellikle turizm ve seyahat alanında yayın yapan gazete, dergi, televizyoncuların yanı sıra bu alanda azımsanmayacak takipçiye sahip seyahat yazarları ile sosyal medya fenomenlerini bölgeye götürmekten ve Türkiye’de ağırlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amacımız Türkiye’nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermek ve Türkiye’ye daha fazla nitelikli turist ağırlamak” dedi.

“2019’DA YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLİYORUZ”

İngiliz gazetecilerle birlikte bölgeyi gezen deneyimli turizmci Ali Keskin, “3 Aralık gecesi gazetecilerle birlikte yola çıktık. Gezimize 4 Aralık’ta Dalyan’da tekne turu ile başladık. Daha sonra Iztuzu Plajı, Caretta Caretta Kablumbağa Hastanesi ziyaretinde bulunduk. Gazetecilerle portakal bahçelerinde portakal topladık. Zeytinyağı yapımı hakkında bilgilendirdik. Çamur Banyolarına götürdük ve tarihi ören yerlerini gezdik. Gazeteciler çok olumlu izlenimlerle geri geldi” dedi.

Keskin, “10 yıldır eko turizm ve kültür turizmi alanında faaliyet yürüten bir tur operatörü olarak bölgenin potansiyelini çok iyi biliyoruz. Bu bölgede 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, dünyaca ünlü caretta caretta kaplumbağaları, Iztuzu Plajı, Köyceğiz Çamur Banyoları, Likya Yolu, Saklıkent Kanyonu ve birçok tarihi kent kalıntısının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken bir bölge. Burayı seçmemizdeki en büyük nedenlerden biri de İspanya ve İtalya gibi Türkiye’de turizmi 12 aya yaymak ve bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyeline katkıda bulunmak” dedi.

Keskin 2019 yılında İngiltere’den Dalaman bölgesine yapılan rezervasyonlarda yüzde 40 artış beklediklerinin altını çizdi.

Dalaman bölgesinde faaliyet yürüten DLM Tours yetkilisi Ali Mürşit Yağmur ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge turizmini canlandırmak amacıyla İngiltere’den gelen gazeteci grubunu ağırladıklarını belirtti. Bölgenin tanıtımı için çaba gösterdiklerini belirten Yağmur, “Gezilerle bölgeyi tanıtıyoruz. Fethiye’yi ve Ölüdeniz manzarasını çok beğendiler. Organizasyonun turizmin 12 aya yayılması kapsamında çok faydası olacağını düşünüyorum.” dedi.

İNGİLİZ GAZETECİLER BÖLGEYE HAYRAN KALDI

Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan İngiliz seyahat yazarı Marian Ainge ise bölgeyi çok beğendiklerini ifade etti. İngiltere’de 40 yıla yakın bir gazetecilik deneyimi olduğunu belirten Ainge, “Çok başarılı bir organizasyon oldu. Daha önce de birçok basın gezisine katıldım ama bu gezi çok anlamlı ve güzel bir gezi oldu. Bu anlamda Eco Turkey Travel’a teşükkür etmek istiyorum. Bu bölge çok güzel bir yer. Fethiye ve Dalya’nın doğası ve güneşi hepimizi hayran bıraktı. Ayrıca tarihini ve yemeklerini çok beğendik. Bunlara kendi gazetelerimizde yer vereceğiz.” dedi.

Bir diğer gazeteci Natasha Blair ise, “Daha önce Türkiye’yi ziyaret etmiştim. Ancak bu bölgeye ilk defa geldim. Özellikle Dalyan bölgesine hayran kaldım. Yazılarımda bu bölgenin tarihi güzelliklerinin yanı sıra yemek kültürüne de yer vereceğim. Ayrıca organizasyonun çok başarılı olduğuna değinmek istiyorum. Çok profesyonelce hazırlanmış bir program ve aksaksız bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.