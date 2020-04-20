Bir toplum üyemizin daha Korona salgını sebebiyle vefat ettiği duyuruldu

İngiltere’de artan Kovid-19 vakaları Türk toplumundan da vefat edenlerin sayısını her geçen gün artırıyor.

Aslen Kastamonulu olup hayatını Londra’da sürdüren ve İngiltere Türk toplumu içinde yardımseverliği ile bilinen Mevlithan İffet Bilaloğlu (66) koronavirüsten dün gece vefat etti.

Bilaloğlu, üç haftadan bu yana Royal Free Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hemen her yardım ve sosyal dayanışma etkinliklerinde önde yer alan İffet Bilaloğlu, toplum içinde sevilen simalardan biri olan biri olarak tanınıyordu. Kıbrıslı Din Adamı Naim Bilaloğlu ile evli olan ve eşini üç yıl önce kaybeden İffet Bilaloğlu, bir kız bir erkek çocuk annesiydi.

Bilaloğlu’nun önümüzdeki günlerde Londra’da defnedilmesi bekleniyor.

Merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve acılı ailesine baş sağlığı dileriz.