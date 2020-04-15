İngiliz Polis Teşkilatı’ndan Türkçe video yayını

Metropolitan Polis Teşkilatı (MPS), koronavirüs sebebiyle bir dakikalık Türkçe video yayınladı. Videoda konuşan Türkiye kökenli polis memuru Ceylan Parmak, iş yerlerini kapatmak zorunda kalan tüm işletmelerin iş yerinde bulunan değerli eşya ve nakit paralarını güvenli yere götürmelerini ifade etti.

Londra’nın güneyinde görev yapan Ceylan Parmak, polis teşkilatının Facebook sayfasından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben Ceylan Parmak. Londra’nın güneyinde Sutton, Croydon ve Bremley bölgelerinde görevliyim. Metropolitan Polis Teşkilatı yaşadığımız bu zor günlerde her zaman olduğu gibi suç ve antisosyal davranışlara karşı mümkün olduğunca mücadele etmeye devam ediyor. Suç ve antisosyal içerik teşkil edebilecek bir vakayı bize 101 veya acil durumda da 999’u arayarak bildirebilirsiniz.

Koronavirüs nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan tüm işletmelerin iş yerinde bulunan değerli eşya ve nakit paralarını güvenli yere götürmelerini tavsiye ederiz. Mekanlarınızda kamera ve alarm sistemleri varsa bunların çalışır durumda olduklarına emin olun. Koronavirüsün meydana getirdiği bu durum toplumumuzun her kesimini endişelendirmektedir. Bu vesileyle çevremizde bulunan tüm Türk ve Kürt toplumunun bunu bilmesini isterim ki biz size destek olmak için buradayız. Lütfen NHS’i (İngiliz Sağlık Sistemi) koruyalım, sosyal mesafe ve diğer kuralla uyalım. Teşekkürler.”