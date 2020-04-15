British Airways 17 Nisan’da İstanbul’a uçarak İngiliz ve Amerikan vatandaşlarını geri getirecek

3 hours önce
0 107 Bir dakikadan az

British Airways, Türkiye’deki İngiliz ve Amerikan vatandaşlarını almak için İstanbul Havalimanı’na sefer düzenleyecek.

ABD ve Birleşik Krallık Türkiye büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, seferin 17 Nisan’da yapılacağı açıklanırken, ABD’ye dönecek Amerikan vatandaşlarının da Londra’dan transit uçuş yapacağı bilgisi verildi.

BA677 sefer sayılı uçuşun 17.35’te İstanbul’dan havalanmasının planlandığı açıklanırken, biletlerin British Airways’in internet sitesinde satışa sunulduğunu bildirildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
825

Larnaka’dan Londra’ya uçuş: 80 İngiliz, 36 köpek, 14 kedi

2 weeks önce
739

İstanbul’da 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı

2 weeks önce
401

İngiliz Loganair havayolu hükümetten yardım talep edecek

2 weeks önce
888

KKTC’deki 60 İngiliz Londra’ya gitmek için Güney’e geçti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.