British Airways 17 Nisan’da İstanbul’a uçarak İngiliz ve Amerikan vatandaşlarını geri getirecek

British Airways, Türkiye’deki İngiliz ve Amerikan vatandaşlarını almak için İstanbul Havalimanı’na sefer düzenleyecek.

ABD ve Birleşik Krallık Türkiye büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, seferin 17 Nisan’da yapılacağı açıklanırken, ABD’ye dönecek Amerikan vatandaşlarının da Londra’dan transit uçuş yapacağı bilgisi verildi.

BA677 sefer sayılı uçuşun 17.35’te İstanbul’dan havalanmasının planlandığı açıklanırken, biletlerin British Airways’in internet sitesinde satışa sunulduğunu bildirildi.