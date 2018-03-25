Kadın hakları açısından dünyada en iyi ülke 0.886 puanla İzlanda. En kötü ülkeler ise 0.385…
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci ve İkinci kümelere 11 Mart Pazar günü devam edilecek.
DÜNYACA ünlü müzik grubu, yılların eskitemediği MFÖ, Londra’nın North Greenwich bölgesinde bulunan Indigo O2’de muhteşem bir konser verdi.
ANKARA’DA görev yapan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Gurur Polat, normal yollardan bebeği olmayan Birleşik Krallık’ta ve diğer…
Anadolu Kültür Merkezi tarafından ‘Türkiye, Ortadoğu ve Kıbrıs’ta Son Gelişmeler’ ismi ile Londra’da konferans gerçekleşti. Londra’da düzenlenen konferansa Vatan Partisi Genel Başkanı…
HACKNEY police shooting occurred whereby, offices shot at a 21 yeard old man 13 times during a suspected robbery.…
THE Egeli Mums Group, living in London, came together to celebrate the 8 March World Women's Day and Anniversary Day.
JENNIFER Lawrence, "Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum. Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim" dedi.