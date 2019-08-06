Kanada’da yok olma tehlikesi altındaki buzdağları, turist akınına uğradı

“Buzdağı vadisi” olarak bilinen Kanada’nın Newfoundland and Labrador bölgelerinin sahilleri, son dönemde küresel ısınma nedeniyle erime tehlikesiyle karşı karşıya olan buzdağlarını görüntülemek isteyen turistlerin akınına uğradı.

Geçen yıl buzdağları görmek için yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiği belirtilen bölgeye bu yıl da normalden daha çok sayıda buzdağı sürüklenip karaya oturdu. Bilim insanları bu durumu küresel ısınma sürecinin sonucu olarak gösteriyor. Eriyen buzdağları kendi gözleriyle görmek isteyen turistlerin ilgi odağı haline geldi.

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