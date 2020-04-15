İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Ahmet Ömer’in korona sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu

Aslen Büyükkonuklu olan ve uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan 86 yaşındaki Ahmet Ömer, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs’ta Büyükkonuk Belediyesi’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda başsağlığı mesajı yayımlandı. “Başkanımızın Akrabası İngiltere’de Corona virüsünden hayatını kaybetti. Uzun yıllar İngiltere’de yaşayan, güler yüzlü, yorumları ve şakaları ile bizleri her zaman güldüren Büyükkonuk sevdalısı ve Başkanımız Sn. Ahmet Sennaroğlu’nun yeğeni olan 86 yaşındaki Ahmet Ömer, covid-19 virusü nedeni ile dün hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allahtan rahmet ve ailesine başsağlığı dileriz.”

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve acılı ailesine baş sağlığı dileriz.