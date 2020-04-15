“Havuzlu villada karantinadan şikayet etmeyi kesin”

İngiltere’nin sivri dilli komedyeni Ricky Gervais, corona virüsü salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan ünlülerin şikayetlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Sivri dilli esprileriyle tanınan Ricky Gervais, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle eve kendilerini izole eden ve bu durumdan şikayet eden ünlülere sert çıkışta bulundu.

58 yaşındaki komedyen, salgın krizi sona erdiğinde insanların bir daha refah devletinden ya da sağlık çalışanlarından şikayet ettiklerini duymak istemediğini söyleyerek, perşembe akşamları sağlık çalışanlarını alkışlamak için verdiği desteği de dile getirdi.

The Sun gazetesine konuşan Gervais, “Sağlık çalışanları 14 saatlik nöbetlerle çalışıyor ve hiç şikayet etmiyorlar. Yüzlerinde acılı izler bırakan maske takmak zorundalar ve hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlıklarını tehlikeye atıyorlar.

Daha sonra birilerinin havuzlu villalarında şikayet ettiklerini görüyorum ve dürüst olmak gerekirse bunu görmek istemiyorum!” dedi.

Gervais, bu sözlerle 27 yaşındaki İngiliz şarkıcı Sam Smith’in 12 milyon sterlinlik evinde karantinadan dolayı ağlarken çekilmiş fotoğrafına gönderme yaptığı söyleniyor.

Sam Smith, aynı fotoğrafla İngiliz gazetesi Piers Morgan’ın da hedefindeydi. Morgan, Smith’in salgın krizinde dikkat çekmeye çalışmakla suçlamıştı.