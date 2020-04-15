İngiltere ilk adımı attı Koronavirüs akıllı telefonlar ile takip edilecek

İngiltere Koronavirüs hastasına yaklaşanı uyaracak mobil uygulama üzerinde çalışmaya başladı. Uygulama hayata geçtiğinde kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden uyarılar alacak.

Salgının buluşma hızını azaltmak için İngiltere’den geçtiğimiz günlerde bir teklif gelmiş, bir grup bilim insanı, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni temas takibi uygulamasının toplumu koruyacak şekilde kullanılabileceği önerisinde bulunmuştu.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre NHS’in teknoloji birimi NHSX, hükümetin corona virüs tecridini sona erdireceğini umduğu bir uygulama için Google ve Apple’la çalışmaya başladı.

Söz konusu uygulamanın corona virüse yakalanmış olanlar ve o kişiler ile temas halindeki kişiler hakkında bilgi toplayarak bir bilgi havuzu oluşturması bekleniyor.

Sunday Times’ta yer alan habere göre uygulama, Koronavirüs testi pozitif çıkan birine yakın olduğu durumda kullanıcıları uyaracak. Uygulama bu hizmeti sağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanacak.

İngiliz uzmanlar bu yöntemin virüsün yayılma hızını hatırı sayılır oranda düşürebileceğini düşünüyor. Zira virüs taşıyan biri ile temas halindeki bir kişinin yakınızınızda bulunduğu uyarısını telefonunuza gönderen uygulama bölgeden uzaklaşmanız gerektiği yönünde sizi uyarabilecek.

ABD merkezli teknoloji şirketleri Apple ve Google, sosyal mesafenin korunup korunmadığını ortaya çıkaracak bir Bluetooth teknolojisi geliştirmek için birlikte çalışmaya başladıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.