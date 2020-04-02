Kıbrıslı Türk Türker Enver’in salgın sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu

Londra’da yaşayan toplum üyelerimizden Kıbrıslı Türker Enver’in de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sosyal medyadan açıklama yapan merhumun kızı Hayriye Enver, babasını kaybetmenin üzüntüsünü paylaştı. Babasının farklı sağlık sorunlarının olduğunu da belirten Hayriye Enver, iki hafta önce rahatsızlanan Türker Enver’in bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Merhumun dayısı Gültekin Bilge de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Canım gibi sevdiğim ablamın bana en güzel yadigarı, iyi kalpli, güzeller güzeli, iyiler iyisi yeğenciğimi, kahrolası coronya teslim ettik maalesef. Çok üzgünüm çok..” dedi.

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.