İngiltere’de mahsur kalan denizciler Türkiye’ye döndü

Bulundukları gemi Cebelitarık’ta bayrak değiştirdiği için İngiltere’ye gitmek zorunda kalan ve buradan Türkiye’ye ulaşım durduğu için Londra Heathrow Havaalanı’nda mahsur kalan Türk denizciler Utku Töre, Mustafa Mete, Sinan Arıcıoğlu, Yusuf Türkmen ve Nurcan Karaduman yurda döndüler.

Denizcilik Dergisi’nin edindiği bilgiye göre uzun süre nasıl dönebileceklerini araştıran ekip, sonunda Belarus Havayolları ile Minsk’e gidebilecekleri ihtimalini öğrenince hemen bağlı oldukları Bilka Denizcilik firması ile iletişime geçtiler. Firmanın biletleri ayarlamasının ardından uçakla Minsk’e giden denizciler oradan da Belarus Havayolları’na ait uçakla İstanbul’a geldiler. Denizciler şu an Bursa’da bir öğrenci yurdunda 14 günlük koronavirüs karantinasına alındılar.

Ne olmuştu

Bulundukları gemi Cebelitarık’ta bayrak değiştirdiği için İngiltere’ye gitmek zorunda kalan Türk denizciler Utku Töre, Mustafa Mete, Sinan Arıcıoğlu, Yusuf Türkmen ve Nurcan Karaduman Londra Heathrow Havaalanı’nda mahsur kaldılar. Rusya üzerinden Türkiye’ye dönmeye çalışan grubu havayolu şirketi Aeroflot, Rus vatandaşı olmadıkları için kabul etmezken Romanya ve Bulgaristan havayolları da aynı gerekçe ile uçağa almadı. Havaalanında yiyecek içecek satan dükkan bile kapalı.

Bayrak değişimi yapıldı

İTÜ Denizcilik Fakültesi 2013 Güverte mezunu Kapt. Utku Töre, Bilka Denizcilik’e ait geminin bayrak değiştirme işlemleri için Türkiye’den Cebelitarık’a gitti. İşlemler tamamlandıktan sonra Töre ile beraber Mustafa Mete, Sinan Arıcıoğlu, Yusuf Türkmen ve Nurcan Karaduman gemiden indi. Cebelitarık’tan sadece İngiltere’ye uçak olduğu için bu ülkeye gitmek zorunda kalan Türk denizciler, Rusya üzerinden Türkiye’ye dönmeyi planladılar.

Havaalanında her yer kapalıydı

Fakat Rus havayolu şirketi Aeroflot Türk denizcileri, Rus vatandaşı olmadıkları için, kabule etmedi. Ardından Romanya ve Bulgaristan havayollarına başvuran denizciler yine aynı cevabı alınca Londra Heathrow Havaalanı’nın transit geçiş bölümünde mahsur kaldılar. İngiltere vizeleri olmadığı için havaalanından dışarıya da çıkamayan Türk denizciler uzun süre Türkiye’nin İngiltere Büyükelçiliği’ne de ulaşamadılar. Havaalanında ise şu an yiyecek yerleri de dahil olmak üzere bütün dükkanların kapalı olduğu öğrenildi.