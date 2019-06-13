SERİ İLANLARDA DEV KAMPANYA

Londra Gazete’den toplumumuza büyük destek!

Yaklaşık 20 yıldır göstermiş olduğumuz gazetecilik faaliyetlerinde bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen toplumumuza ve iş insanlarımıza destek olmak için seri ilanlarda yılsonuna kadar büyük bir indirim yapma kararı aldık. İnternet sitemiz üzerinden veya SMS ile göndereceğiniz seri ilanlarınızı çok ucuz fiyatlarla binlerce okuyucumuza ulaştırabilirsiniz! Ticari olmayan ilanlarınızı ise ücretsiz yayımlayacağız!

Kampanyadan yararlanmak için ilanlarınızı www.londragazete.com/seri-ilanlar-2/ilan-yerlestir internet adresinden yükleyebilir, ilan@londragazete.com mail adresimize yollayabilir ya da 07342 243937 numaralı telefona SMS veya WhatsApp üzerinden mesaj atarak bize bildirebilirsiniz. Kampanyamız 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir.

Gazetemizi arayarak vereceğiniz ilanlar bu kampanyaya dahil olmayacaktır.

TEK KUTU İLAN 4 haftalık vergi (VAT) dahil 15 pound 10 haftalık vergi (VAT) dahil 30 pound

ÇİFT KUTU İLAN 4 haftalık vergi (VAT) dahil 25 pound 10 haftalık vergi (VAT) dahil 50 pound

TİCARİ OLMAYANLAR Ticari olmayan seri ilanlarınızı 15 kelime ile yazıp yollayın, ücret almadan 4 hafta yayımlayalım. Evlerinizdeki kullanmadığınız eşyalarınızı, giysileriniz, her türlü ikinci el eşyanızı ücretsiz satılığa çıkarabilirsiniz.

KOLAY KULLANIM

Aşağıdaki adımları takip ederek kolay bir şekilde ilanınızı sitemize yükleyebilirsiniz.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Hemen ilan vermek için aşağıdaki görsele tıklayın!