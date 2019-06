Sahte ve taklit ilaçlar, ciddi sağlık tehdidi oluşturmaya başladı

Sahte ve taklit ürünlere karşı mücadele veren Avrupa’ya bu alanda en ciddi tehdit sahte ilaçlardan geliyor. Hastaların daha kötü olmasına ve bazı durumlarda ölümlerine neden olan sahte ilaçlar aynı zamanda ilaç endüstrisinde milyarlarca dolar zarara neden oluyor.

Çarşamba günü açıklanan Avrupa polis teşkilatı Europol ve Avrupa Fikri Haklar Ofisi (EUIPO) tarafından ortaklaşa hazırlanan “Fikri Haklar Suçları ve Tehdit Analizi 2019” isimli raporda, bu alana özellikle dikkat çekildi. Raporda, kıta genelinde suç örgütlerinin ilaçta sahtecilik yöntemi ile büyük miktarlarda yasa dışı kazanç elde ettiği, her geçen gün daha fazla sayıda ve çeşitte ilacın taklidi ile sahtesinin piyasaya sürüldüğü belirtildi.

HER YIL 10 MİLYAR DOLAR ZARAR

Her bir ilacı geliştirip, test aşamalarını geçmek için büyük çapta para ve zaman harcayan ilaç firmaları için patent her şey demek. Rapora göre sahte ve taklit ilaçlar AB ilaç sektörüne her yıl 10 milyar dolarlık zarar açıyor.

Bu masrafları yapmadan ilaçların aktif maddelerini kullanan ancak diğer maddelerin oranları ve işlem süreçlerini farklı şekilde uygulayabilen merdiven altı imalathaneler insan sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atıyor.

GİDEREK ÇEŞİTLENEN SAHTE İLAÇ PİYASASI

Başta iktidarsızlık giderici haplar ile başlayan bu trend artık anabolic steroid, performans artırıcılar ve göreceli olarak daha basit nitelikteki ilaçlar ile devam etti. Rapora göre sahte ilaçların çeşitliliği hızla artıyor ve bu artış en çok da kanser gibi ciddi hastalıkların ilaçlarında yaşanıyor çünkü bu ilaçlar hem pahalı hem de birçok Avrupa ülkesinde masrafları devlet tarafından karşılandığı için insanlar alabiliyor.

Rapora göre ilaçların hazırlanması, paketlenmesi ve piyasaya sürülmesi için farklı ülkelerden farklı suç örgütleri sürece dahil olup işbirliği yapabiliyor. İzinsiz kurulan veya sanal ortamda satış yapan eczane ve toptancı görünümlü yerler bu ilaçların son kullanıcıya ulaştırıldığı adresler.

TÜKETEN DE ÜRETEN DE RİSK ALTINDA

Europol’un başındaki isim Catherine De Bolle internetten yayınlanan basın toplantısında rapora ilişkin olarak sahte ve taklit ürünlerin insan sağlığını her aşamada riske attığını sadece tüketenler değil imal edenlerin de sağlık ve güvenlik riski altında olduğunu söyledi.

Bazı sahte ilaçların yanlış aktif madde içerdiğine bazılarının ise hiçbir aktif madde içermediğine dikkat çeken De Bolle, bunun hayati sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

İNTERNET SAHTECİLİK PİYASASINA FIRSAT SUNUYOR

Sahte ilaç imalathanelerinin özelikle sentetik ilaç alanında oldukça mesafe kaydettiği ve yüksek kalifiye insanlarla çalışarak neredeyse kendi markalarını oluşturacak düzeye geldikleri belirtiliyor. Günümüzde internet sahte ilaç korsanları için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

EN BÜYÜK KAYNAĞI ÇİN

Raporda değinilen diğer problemli alanlar sırasıyla lüks eşya ve giyim ürünlerinin sahteleri, taklit yiyecek ve içecek malzemeleri, tarımsal ilaçlar ve araba parçaları. Rapora göre sahte ve taklit ürünler en çok Çin’den geliyor. Üstelik dağıtımın önemli bir bölümü de küçük parsel paketler içerisinde kişiden kişiye yapılıyor ve bu da Avrupa’ya olan girişlerin tespitini zorlaştırıyor.