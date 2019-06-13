CTCA Kıbrıs Türk Kültür Festivali reklam afişleri, Londra’yı dolaşıyor

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (CTCA UK) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Kıbrıs Türk Kültür Festivali Londra’da tanıtılıyor.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin 30 Haziran’da Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde 11.00-20.00 saatleri arasında düzenleyeceği festivalin reklam afişleri, Londra’daki otobüslerin üzerinde Londra halkı ile buluşuyor.

Bu sabah saatlerinde Londra Finsbury Park bölgesinde şu görüntü ilgililer tarafından çekilerek paylaşıldı:

CTCA’in organize ettiği Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin reklam afişlerinin Londra’da yoğun olarak kullanılan ve herkes tarafından görülen toplu taşıma araçlarının üzerinde yer alması, hem festivalin reklamının yapılması, hem de Kuzey Kıbrıs’ın tanıtılması konusunda önemli bir rol oynuyor.