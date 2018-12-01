İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği, Tuncalı’yı ziyaret etti Dr Esin Sırrı, Oya Tuncalı´yı tekrar Londra’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ona üstün başarılar diledi

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği (TCEA) Yönetim Kurulu Başbakanı Dr Esin Sırrı ile Asbaşkan Atakan Tahir, Sekreter Dr Füsün Nadiri, Sosyal İlişkiler sorumlusu Mine Bayar ve yönetim kurulu üyeleri Soyer Nadiri ve Kezban Kulle’den oluşan heyet, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’ya makamında bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Dr Esin Sırrı, Oya Tuncalı´yı tekrar Londra’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ona üstün başarılar diledi. Dr Sırrı birliğin 32 yıllık bir mazisi olduğunu ve yurtdışında çeşitli teknik alanlarda Kıbrıs Türk halkını başarıyla temsil ettiğini dile getirdi. Ekim ayında bir Kıbrıslı Türk Profesörün katkısıyla yaşlılara yardım maksadıyla geliştirilen ve İngiliz Parlamentosu’nda sergilenen robotun onur verici olduğunu ve ayrıca Kraliçe Elizabeth’in ödül listesine ikinci kez girmeyi başaran başka bir üyemiz Profesör iş-adamı da kıvanç kaynağımız olduğunu söyledi.

Yönetim kurulu üyeleri, Tuncalı’ya birliğin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdiler. Ayrıca cemaatımızı ilgilendiren çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular.

Temsilci Oya Tuncalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği’nin birçok etkinliğe imza attığını belirterek başarılı çalışmalarının devamını temenni etti.