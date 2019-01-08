Mehmetçik veda etti: 1-3

London Sunday Trophy Cup’ta mücadele eden Mehmetçik, çeyrek final maçında rakibine 3-1 yenilerek elendi.

4 saat önce
0 55 Bir dakikadan az
Mehmet Gazioğlu’nun golü yetmedi.

London Sunday Trophy Cup’ta mücadele eden Mehmetçik, çeyrek final maçında rakibine 3-1 yenilerek elendi.

Güney Londra’da Crown Hoppers Mets takımı ile karşılaşan Mehmetçik, rakibi karşısında etkili olamadı.

İlk yarıda kalesinde iki gol gören Mehmetçik, son yarıda üçüncü golü de önleyemedi. Mehmetçik’in tek sayısını Mehmet Gazioğlu kaydetti.

Mehmetçik Menajeri Enver Çıkıkçıoğlu, üç oyuncularından yoksun olarak sahaya çıktıklarını belirterek, “Ancak rakibimiz gerçekten oldukça güçlü bir takımdı” dedi.

 

 

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