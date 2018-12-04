Mehmetçik, çeyrek finale kaldı

Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Mehmetçik, London Sunday Challenge Trophy Cup’ta turu geçen taraf oldu.

Güney Londra’nın Morden bölgesindeki Abbey Recreation Centre’da Wimbledon Town’a konuk olan Mehmetçik, oldukça tempolu geçen maçtan 3-0 galip döndü.

Oyunda üstünlüğü çabuk ele geçiren Mehmetçik, rakibinin ataklarını başarıyla önlerken, gol yollarında da etkili oldu. İlk gol Asher’den geldi. İlk 45 dakika içinde takımın iyilerinden Soloman skoru 2-0 yapan gole imzasını attı.

İkinci yarıda Winmbeldon Town’ın tehlikeli ataklarını önleyen Mehmetçik, ani ataklarla da gol aradı. Bitime beş dakika Serkan’ın vuruşuyla rakibinin umutlarını söndüren temsilcimiz sahadan 3-0 galip çıktı ve kupada son sekiz takım arasına katıldı.