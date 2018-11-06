Mehmetçik tur atladı: 9-1

London Sunday Challenge Trophy Cup’ta Mehmetçik, Caribb’e gol yağdırdı.

Wadham Lodge Sports Centre’daki kupanın ikinci tur mücadelesinde Mehmetçik, çok etkili futbol sergiledi. 90 dakika boyunca atak üstüne atak geliştiren Mehmetçik, rakibi Caribb önünde sahadan açık farkla galip ayrıldı.

İlk yarısı da 3-0 biten karşılaşmada Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Mehmetçik’in gollerini Hasan (3), Robert (2), Serkan, Said, Tarık Hassan ve Soloman kaydetti.

Serkan’ın orta saha çizgisi üzerinden yaptığı ve gol olan vuruşu büyük alkış alırken, günün diğer şık golünü de Hasan voleyle attı. Mehmetçik, kupada üçüncü tura veya diğer şekliyle son 16’ya kaldı.