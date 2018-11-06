Salah’ın heykeli güldürdü!

Liverpool’un yıldız oyuncusu Muhammed Salah’ın ülkesi Mısır’da yapılan son heykeli, görenleri hayrete düşürdü.

2 saat önce
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Liverpool’un yıldız oyuncusu Muhammed Salah’ın ülkesi Mısır’da yapılan son heykeli, görenleri hayrete düşürdü.

Mısır’ın Şarm El-Şeyh bölgesindeki bir müzede sergilenmeye başlanan Salah’ın heykelinin boyutunun adeta bir çocuğun heykeli gibi gözükmesi ve yıldız futbolcuya çok benzememesi, sosyal medyada espri konusu oldu.

Daha önce Cristiano Ronaldo için de ona hiç benzemeyen bir heykeli yapılmış ve uzun süre konuşulmuştu. (FANATİK.COM)

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