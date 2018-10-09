Yeni Boğaziçi erken elendi

Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi, ilk tur maçında NLO takımına 2-1 yenilerek elendi.

2 saat önce
0 36 Bir dakikadan az

Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi, ilk tur maçında NLO takımına 2-1 yenilerek elendi.

Rakip sahada oynanan London Sunday Challenge Cup’a ait maçta Yeni Boğaziçi, Leon’un ayağından kazandığı golle 1-0 üstün duruma geçti. Ancak bir dakika sonra ev sahibi ekip frikik atışı sonrası skoru eşitledi ve devre 1-1 bitti. İkinci yarıda Yeni Boğaziçi zaman zaman rakip kale önünde önemli fırsatlar yakaladı ama bunları değerlendiremedi. Son dakikalar içinde NLO bir gol daha attı ve maçı 2-1 kazanıp, turu geçen taraf oldu.

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