Türkmenköy’e yazık oldu Enfield Donkey Lane sahasında Italia Wasteels’e konuk olan Türkmenköy, sahadan 4-3 yenik ayrıldı

Enfield Donkey Lane sahasında Italia Wasteels’e konuk olan Türkmenköy, sahadan 4-3 yenik ayrıldı ve London Sunday Challenge Trophy Cup’a ilk turda veda etti.

Sabah saatlerinde oynanan maça sekiz oyuncuyla başlayan Türkmenköy, eksik kadrosuna rağmen rakibiyle başa baş mücadele etti. Devreyi 2-2 berabere kapatan Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi oyuncu sayısını daha sonra tamamladı. Son dakikalara kadar 3-3 devam eden maçta kaleci hatası sonrası gelen gol Türkmenköy’ün elenmesine neden oldu.

Türkmenköy’ün gollerini ilk yarıda Ahmet ve Germain, son bölümde de Germain attı. Türkmenköy yöneticisi Mustafa Dereci, çok zayıf bir takıma elenmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Maça geç gelen ve takımın motivasyonunu bozan futbolcularını suçlayan Dereci, “Böyle bir rakibe elendiğimiz için fazlasıyla üzgünüm” dedi.