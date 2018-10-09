Japonya’dan İngiltere’ye Brexit sonrası iş birliği daveti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) sonrasında Trans Pasifik İşbirliği (TPP) anlaşmasına katılmasına kapılarının açık olduğunu söyledi.

1 saat önce
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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) sonrasında Trans Pasifik İşbirliği (TPP) anlaşmasına katılmasına kapılarının açık olduğunu söyledi.

Financial Times’a açıklama yapan Şinzo Abe, İngiltere’nin Brexit sonrasında Avrupa’ya açılan bir kapı rolünü kaybedeceğini ancak global gücünü koruyacağını söyledi. Abe ayrıca, İngiltere ve Avrupa Birliği’ni (AB) bir Brexit anlaşması yapılamamasından kaçınmaya da çağırdı.

Abe’in yorumları, İngiltere’nin AB dışındaki ticaret anlaşmalarını daha kolay gerçekleştirebileceğini savunan İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da dahil olmak üzere Brexit taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı.

 

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