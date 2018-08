Alkın Emirali: “Filmim aslında Kıbrıslıların bir olduklarını yansıtıyor”

İNGİLTERE doğumlu Kıbrıslı Türk Yönetmen Alkın Emirali ile Londra Gazete olarak çalışmaları hakkında konuştuk.

Alkın Emirali başarılarına başarı ekleyerek filmleri ile etki yaratmaya devam ediyor. Son olarak Emirali Our Cyprus (Kıbrısımız) filmi ile yarattığı ekti ile Creative Europe’a (Yaratıcı Avrupa) başvurdu. Fon desteği almak için 320’den fazla şirket başvurmuştu, Alkın Emirali’nin Goats & Sheep (Keçiler ve Koyun) ismindeki projesi seçildi. Birleşik Krallık’tan altı proje arasından biri olarak Create Avrupa fonuna layık görülmüştü.

Alkın Emirali’ye Londra Gazete olarak sorular sorduk, röportajı keyifle okumanızı dileriz…

Our Cyprus filminin yönetmeni olarak Londra Gazete okurlarımıza kendiniz hakkında aydınlatabilir misiniz? Alkın Emirali kimdir?

Öncelikle ben bir babayım, bir oğul, bir eş, bir kardeş ve bir film okulunda film prodüksiyonun başkanıyım. Yirmi dokuz yaşında, kendi kendine teşhis edilmiş ve çok erken bir orta yaş krizi geçirdim.

Her gün takım elbisesi giyeceğim ve mutsuz olacağım yüksek gelirli bir kariyeri reddettim. Başka bir şeyinler peşindeyim. Hatta bence o başka bir şey düşüncesi aslında entelektüel ve yaratıcı bir şekilde meydan okuma arzusuydu.

‘O İLGİ BANA BİR KAPI AÇIMIŞTI’

Zanaat hakkında fazla bir anlayışım olmadan, otuz yaşında ilk senaryomu yazmıştım. Bir şekilde yazdığım senaryo bir yapım şirketi tarafından satın alınmıştı. Yazdığım senaryonun üretilmemesine rağmen, film endüstrisinden gelen o küçük ilgi bana önemli bir kapı açmıştı. İlk kısa filmimi yazmam ve yönetmem için bir kapı açılmıştı. Ayrıca yazıp ve yönettiğim kısa filmim, Birleşik Krallık Film Konseyi tarafından finanse edilmişti.

Film yazarı ve yönetmen olarak benim hikayem böyle başladı…

Our Cyprus ismindeki kısa filminiz hakkında bize bilgi verir misiniz?

Our Cyprus ismindeki filmim günümüzdeki Londra’da geçiyor ve Luricina’lı Rumca konuşan Kıbrıslı Türk yaşlı bir adam hakkında. Luricina’lı yaşlı adamın ismi de Mehmet Ali. Bu yaşlı adam Kıbrıs’ta yıllar önce yaşanan savaş döneminde kaybettiği oğluna benzeyen bir genç ile tanışır.

‘MEHMET ALİ İÇİN MUTLUĞA GİDEN YOLDA ENGEL ÇIKIYOR’

Mehmet Ali öz oğluna benzeyen bu genci mutluluk şansı olarak görür. Lakin Mehmet Ali için mutluğa giden yolda engel çıkıyor. Oğluna benzeyen genç oğlanın Kıbrıslı Rum olduğunu öğrenir ve bu gencin ise geçmişte savaş döneminde yaşanan olaylardan dolayı Kıbrıslı Türklerle hiçbir şekilde muhatap olmak istemediğini öğrenir. Olayların daha sonra nasıl geliştiğini öğrenmek için filmi izlemelisiniz…

Filmi yönetirken ne tür zorluklarla karşılaştınız?

Our Cyprus’ı yönetmek kesinlikle çok kolay olmadı benim için. Filmin bir kısmı Rumca olduğundan dolayı biraz zorlandım çünkü Rumca bilmiyordum. Senaryoyu Rumca’ya çevirirken rahmetli nenem Vasifiye İbrahim bana çok yardımcı olmuştu. Kısa bir senaryo olduğundan dolayı bende biraz Rumca öğrenmiş oldum aslında.

Bu filmin amacı nedir? İzleyiciye ne tür bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz?

Our Cyprus filmi, şu an yazdığım ve 1920’leri konu alan Kıbrıs’ta Goats & Sheeps adındaki filmle bağlantılı. Our Cyprus prodüktörüm açısından etkiliydi ve böylece yeni filmim Goats & Sheeps için Yaratıcı Avrupa ismindeki kurumdan kalkınma fonuna layık görüldüm.

‘İZLEYECİNİN BAKIŞ AÇIŞINA BAĞLI’

İzleyiciler filmi izledikten sonra kendi çaplarında bir sonuç elde edeceklerdi. Birçok yönde filmin bölücü insanların nasıl olduğunu yansıtan bir turnusol testi olacağını düşünüyorum. Bu film Kıbrıslı Rum olarak izleyip, Kıbrıs Türklere yönelik taraflı olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bu izleyicinin bakış açışına bağlı.

‘FİLM KIBRIS’IN ÖYKÜSÜNÜ HATIRLATIYOR’

Benim için filmin kalbinde Mehmet Ali’nin hikayesi, Enosis ve Taksim’in öyküsünden önce aslında Kıbrıs’ın öyküsünü hatırlattığını düşünüyorum. Türk ve Müslüman, Yunan ve Hristiyan olarak hiçbir şeyin ikili olmadığı bir zamanın hatırlatıcısı, kültürlerin o kadar iç içe olduğu bir zamanda, Kıbrıslıların iki kişi değil de filmim aslında Kıbrıslıların bir olduklarını yansıtıyor.

Bu mesajı evrensel bir düzeye çıkarırsanız eğer, sanırım esas mesaj, hepimizi insan olarak aynı olduğumuzdur.

Filminiz için Yaratıcı Avrupa kalkınma fonu kazandığınızı belirttiniz, bunun hakkında ne hissediyorsunuz?

Goats & Sheep için Yaratıcı Avrupa’dan kalkınma fonuna layık görülmek harika bir duygu. Aldığımız fon projenin güçlü ve etkileyici olduğunu kanıtlıyor. Bizim için mükemmel bir başlangıç. Ekibim ve benim için güzel bir motivasyon oldu.