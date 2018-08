“Üniversiteniz hangisi olursa olsun, bölümünüz farklı olsun”

İNGİLTERE’DE Üniversite A-Level sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 10 binlerce öğrencinin daha iyi üniversitelerde okuyabilmek için hazırlandıkları bu sınavın ardından öğrenciler tercih ettikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak.

Biz de bu hafta gerek İngiltere’de zaman zaman değişiklikler gösteren sınav sistemi, gerekse üniversitelere bakışı konusundaki fikirlerini öğrenebilmek adına bazı toplum bireylerine ve özellikle gençlerimize çeşitli sorular sorduk.

Birbirinden farklı cevaplar aldığımız bu haftaki konumuzda genel olarak üniversite ücretlerin yüksek olduğu ve toplumumuzdaki gençlerin genellikle işletme, ekonomi gibi aynı bölümleri seçtiklerinden dolayı iş bulamama sorunu ile karşı karşıya kaldıkları kanaati mevcut.

BARIŞ AL

Bizim toplumumuzda gençler genellikle aynı bölümleri tercih ediyor, genelde işletme, ekonomi gibi bölümleri okuyorlar. Daha sonra örneğin piyasada çok fazla işletme mezunu olduğu için iş bulma sorunu yaşanıyor. Ailelerin burada gençleri doğru yönlendirmediği kanaatindeyim. Örneğin ben şu an London Metropolitan Üniversitesi’nde Kimya okuyorum. Bu bölümü tercih etmeden önce araştırma yaptım. Daha rahat iş bulabileceğim ve yıllık kazancı iyi olan bir meslek. Gençler de bu şekilde bölümlerini tercih etmeden önce iyi karar vermeli bence. İngiltere’nin eğitimi dünyadaki en iyi eğitim sistemlerinden birisi. Ancak Üniversitelerin ücretleri gerçekten çok yüksek. Bu konuda ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben üniversiteye başladığımda 3 bin pound civarında yıllık bir ücret ödüyordum. Şimdi ise yılda 9 bin pound gibi rakamlar ödüyoruz. Bu ücrete değer mi konusuna gelirsek, kesinlikle değer. Yani seçtiğiniz bölüm ve okul çok önemli. Ödediğinizi bu paraların daha sonra size geri dönüşümünü iyi hesaplamanız gerekiyor. Sadece kimya bölümü gibi düşünülmesin birçok bölüm var. Ben kimya bölümünü örnek veriyorum çünkü benim bölümümde hiç Türkiyeli arkadaşım yok.

DEMET KUŞSAN

Ben İngiltere’de ki eğitim sistemi hakkında olumlu düşünüyorum. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çocuğum Middlesex Üniversitesi’ne gidiyor. Biyoloji okuyor. Çocukluğundan beri öğretmen olmak istiyordu. Bu sebeple bu bölümü seçti ve şu anda o da derslerinden ve okulundan çok memnun. Üniversite ücretlerinin yüksek olması, seyahat masrafları tabi ki her aile gibi bizi de zorluyor. Üniversite için gerekli krediyi devlet öğrencilere veriyor fakat üniversite sonrasında o çocuk iş hayatına 30 ila 40 bin pound civarında bir borçla başlıyor. Bu da gerçekten çok yüksek bir ücret. Eskiden yıllık 3 bin pound civarında bir ücret ödeniyordu. Çocuğumun okulunda da bununla ilgili çeşitli protestolar yapılıyor ve bu konuda dava açılması için imza ve yardım toplanıyor. Biz de bu konuda destek verdik. Herkesin birlik olup buna itiraz etmesi gerekiyor bence.

İRFAN KELEŞ

Ben Türkiye’de ilkokula gittim. Orada birinci sınıfta gördüğümüz konuları burada 3. sınıfta gösteriyorlar. O yüzden İngiltere’de eğitim sistemi bana kalırsa boş iş. Öğretmenlerin öğrencileri ile fazla ilgilenmediğini düşünüyorum. Öğretmenler çok fazla yardımcı olmuyor. Üniversiteler konusuna gelecek olursak, dünyanın en iyi üniversiteleri Londra’da bulunuyor. Üniversiteye gitmedim ama duyduğum kadarıyla üniversite hayatı çılgın bir hayatmış burada. Bir de ücretleri çok yüksek. Yılda 10 bin poundlara varan ücretler isteniyor. Aile bu parayı mı kazanacak, evini mi geçindirecek yoksa çocuğuna mı bakacak. Benim bir arkadaşım var. En iyi okul ve bölümlerden birini bitirdi ama şimdi babasının yanında çalışıyor. Ne yapıyorsun dediğimde ‘ne yapayım baba mesleği işte’ diyor. Ailenin bir dükkanı olabilir. Ama sen niye okudun boşu boşuna, niye senelerini verdin. 50 bin pound borçlandın. Değer miydi dediğimde ise ‘haklısın’ diyor bana.

NAZLI YILMAZ

İngiltere’de üniversite sınav sistemi aslında tüm dünyadaki sınav sistemi ile benzerlikler taşıyor. Ancak bana kalırsa hiçbir öğrencinin kaderi bu sınava bağlı bırakılmamalıdır. Londra’da eğitim sistemi kaliteli olduğu kadar aynı zamanda da pahalı. Devlet neredeyse bir öğrencinin üniversite hayatı boyunca yaptığı tüm masrafları öğrencilere ödetiyor. Öğrenciler okul sonunda 50 bin pound gibi yüksek rakamlarda borçlanmış oluyor. Bence eğitim, sağlık gibi hizmetleri devlet ücretsiz olarak sunmalı. Yani bir seçme hakkın yok. Paran varsa okuyorsun yoksa sana devlet kredi verecek ve okuyacaksın. Parasız bir eğitim şansı yok. Hem bundan önce yılda 3 bin pound olan ücret şimdi 9 bin poundlara çıktı. Yani istenirse ileride ben yıllık 30 bin istiyorum da diyebilirler. Bence buna halk olarak tepki gösterilmeli.

MELİSA GÜR

Eğitim sistemimiz ve başta üniversite sektörü olmak üzere zaman içerisinde gelişmiştir. Üniversite ücretleri yıllar geçtikçe ciddi bir oranda arttı ve bireylerin eğitim sisteminin de önemli aşamalarını tamamlamalar hayati önem taşımaktadır. Eğitim sistemi iyi bir hizmet sunmaya çalışmaktadır. Okullar sağladıkları eğitim kalitesine göre sıralanırlar. Kaliteli ve ücretsiz eğitim, her ebeveynin çocuklarının başlamasını istediği yerdir. Kapalı kapılar ardından, eğitim kalitesi her zaman göründüğü gibi olmayabilir. Lisede temel aşamaları bitirdikten sonra gençler iş hayatı veya üniversite arasında seçim yapıyor. Üniversite ücretleri sadece gülünç olmakla değil de, aynı zamanda işverenler bireylerin yeteneklerden ziyade kağıt üzerinde yazılanlarla ilgileniyor. Hiçbir not, öğrencilerin yeteneklerini ve potansiyellerini belirleyemez.

AHMET NECATİ ERGİN

İngiltere’nin belki de en iyi tesisleri hiç şüphesiz eğitim kurumlarıdır. Ancak bunların içinde en başarılı olanlar üniversiteler. Bunun nedeni ücretli olduğu için mi kaliteleri yüksek yoksa bununla ilgili belli standartlar mı var bilemiyorum. Ancak buradaki üniversiteler iyi bir şekilde eğitim veriyor. Tabi bu kaliteli okullara öğrenci alırken de okullarda öğrenci seçiyor. Bu sebeple bir A-Level gibi bir sınavla öğrencilerin belirlenmesi gayet mantıklı. Zaman zaman bu ülkede de sınav sisteminde ve eğitimde düzenlemeler yapıldığını görmek mümkün. Bundan hangi ülke olursa olsun her zaman en çok öğrenci zarar görmüştür. Bizim nesil özellikle de Türkiye’de okuyanlar iyi bilir. Sürekli değişen sınav sistemleri epey can yakmıştır. Nihayetinde