A Levels sonuçları açıklandı: Ponders End’de rekor kıran sonuçlar

YÜZBİNLERCE öğrencinin merakla beklediği üniversite yerleştirme sınav sonuçları (A Levels results) 16 Ağustos Perşembe günü açıklandı.

İngiltere’de üniversite yerleştirme sınavlarında yapılan değişikliklerine rağmen 2012’den bu yana, üniversite yerleştirme sınav sonuçlarında A* veya A alan öğrenci sayısı yükseldi.

Sınav sonuçlarında toplam A* ve A elde eden oran yüzde 26,4 olurken, A* ve C arasında sınav sonuçları geçen yıla göre yüzde 79 orandan yüzde 78.4 oranına düştüğü görülmekte.

İngiltere’nin sınav düzenleyicisi, açıklanan üniversite yerleştirme sınav sonuçlarının, değişikliklere rağmen istikrarlı bir ulusal tablo gösterdiğini belirtti.

Ülke genelinde ise, A* ve E sonucu elde eden öğrencilerin toplam oranı yüzde 97,6 olduğu açıklandı.

Sınav müfettişleri, üst notlardaki yükselişi ‘son derece marjinal’ olarak nitelendirdi ve Ofqual sonuçların sabit kaldığının altını çizdi.

2012 yılında sınavların yüzde 26,5’i A* ve A notları almıştı. 2017 yılında ise bu oran yüzden 26,3 olduğu söylendi.

BU YIL NEDEN FARKLI?

İngiltere’de, üniversite yerleştirme sınavları değerlendirmesinde, course-work adı verilen ödevlerden vazgeçilmeye, bunun yerine daha çok sınav notlarına ağırlık verilmeye başlandı.

Geçen yıl, İngiltere’deki öğrenciler 13’den fazla yeni ve daha zorlu sınava girmişti. Geri kalan konular ise önümüzdeki iki yıl içinde yenilenmekte.

Ofqual sınavı düzenleyen kurum tarafından yapılan açıklamada; “yeni sınavlar beklenenden daha zor olsaydı, not sınırlarını indirilebilirdi” dedi.

PONDERS END’DE REKOR SONUÇLAR

Ponders End bölgesinde bulunan, Oasis Akademi Hadley okulu rekor kıran sonuçlarıyla gündemde. Oasis Akademi Hadley öğrencilerin yüzden 98’i elde ettikleri başarılı sonuçlar sayesinde üniversiteye kabul edikleri kaydedildi.

Ayrıca öğrencilerin yüzde 65’i Russel Grubu üniversitelerinde gideceği açıklandı.

Serkan Koşkiran, bilgi teknolojisi ve işletme bölümde elde ettiği yükse dereceyle Surrey Üniversite’sinde Uluslararası İşletme okuyacak.

Melisa Cengiz Politkada A*, Türkçe’de A ve sosyolojide B sonuçlarıyla, üniversitede Politika ve Uluslararası İlişkiler okuyacak.

Berfin Şahin, film çekimi ve politikadan A, Türkçe’den B ve İngiliz Edebiyatında C sonuçları aldı. Warwick üniversitesinde eğitim görecek.

BİR YOL DAHA VAR: CLEARING

Bir telefon hayatınızı değiştirebilir. UCAS ( The universities and Colleges Admissions Service) İngiltere’deki bütün üniversitelere başvuru ve bilgi/danışma işlemlerini sağlayan kuruluştur. UCAS Track web sitesine girip hemen bir Clearing numarası alın. Bu sitede kontenjanlarını henüz dolduramayan ve sizin gibi yeni öğrencileri, Clearing yoluyla alacak olan üniversitelerin listesi var. Araştırmanızı yapıp, tercihlerinizi değerlendirip, istediğiniz bölüme karar verdikten sonra daha fazla bilgi için verilen telefonu arayın. Yalnız telefon açmadan önce kişisel bilgilerinizi (personal statement) ve neden bu bölümü istediğinizi, bu üniversiteyi neden tercih ettiğinizi kendi kafanızda ve cümlelerinizde hazırlayın. İnternet üzerinden başvuru formunu, Clearing numaranızı, sınav sonuçlarınızı doldurup yollayın, hemen arkasından da Clearing Helpline’ı arayıp kurs hakkında Course Adviser’dan bilgi alın, başvurunuzun sonucunu takip edin. Eylül’e kadar zamanınız var ama acele edin, kontenjanlar kapılmasın.

UCAS’TAN AİLELERE

Çocuklarına daha fazla destek vermek isteyen ve İngilizce bilen aileler için bir site var: www.ucas/parents

İngilizce bilmeseniz bile bir tercüman yardımıyla bu siteden her türlü bilgi ve danışmanlık alabilir, çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMAYAN GENÇLERİMİZİN ÖNÜNDE 3 YOL VAR

1) Yukarıda ayrıntısını verdiğimiz Clearing yolunu denemek.

2) Gelecek yıl sınavlara yeniden girmek için karar vermek. Daha disiplini, daha sistemli, azimli ve bilinçli olmak ve daha şimdiden araştırmalara başlamak.

3) Üniversite bana göre değil diyorsanız, hem çalışıp para kazanmak hem de iş garantili kısa kurslara devam etmek çok yaygın. Turizmden, tamir, inşaat, sağlık, yemek, çocuk ve yaşlılara bakım, müşteri temsilcisi, satış elemanı, otelcilik, muhasebe, spor hocalığı gibi iş garantili kurslar sizi bekliyor: Apprenticeship ve Vocacational Training için araştırma yapmaya başlayabilirsiniz.