“Ev fiyatları düşse bile, ev sahibi olmayı düşünmüyoruz”

İNGİLTERE’DE hükümetin Brexit sürecini hızlandırmaya çalıştığı bu dönemde, bir açıklama da geçtiğimiz günlerde İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney’den geldi. Avrupa Birliği’nden anlaşmasız bir çıkışın, üç yılda konut fiyatlarını yüzde 35’e kadar düşürebileceğini söyleyen Carney’nin bu açıklamasını toplumumuz değerlendirdi.

Londra Gazete’ye konuşan toplumumuzun genel görüşü, Brexit’in İngiltere ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği ve konut fiyatlarının bu süreçte düşmesinin muhtemel olacağı.

Ekonomik anlamda yaşanması beklenen olumsuzluklar toplumumuzda ve ülke genelinde endişelere neden olurken, konut fiyatlarının düşmesiyle ilgili toplumumuz “Konut fiyatları düşse dahi, ev sahibi olmayı düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

Konut sahibi olmak istememelerinin nedenini, fiyatların çok pahalı olmasına bağlayan toplum üyeleri, fiyatların yüzde 35 oranında düşmesi sonucunda bile devletin sağladığı konutlarda yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

RAZİYE HİLMİ

Ev fiyatları düşse bile benim almaya niyetim yok. Brexit ekonomiyi nasıl etkileyecek onu zaman içerisinde göreceğiz. Herkesi etkileyeceği kesin. Olumlu ve olumsuz yönleri olacağına inanıyorum. Ben İngiltere’ye ilk 1995 yılında gelmiştim. 20 yıl sonra tekrar geldim ve şok oldum. İngiltere sokaklarında yürürken yollar pırıl pırıldı. 2015 yılında geldiğim zaman şok oldum. En basit örnek otobüse bineceğiniz zaman bir sıra, bir düzen vardı. İnsanlar birbirine saygılıydı. Millet ismi vermek istemiyorum ama ben sırada yaşlılara, engelli vatandaşlara otobüste yer verirken onlar gayet saygısız bir şekilde davranıyorlar. Sokakta tükürmeler, çöp atmalar. Birde bu insanlar devletten yardım alıyor. Birde işinde usta bir adam günlüğü 100 ila 150 pound civarında çalışıyorsa onlar 40 ila 50 pound arasında işi yapıyorlar. Devletten yardımda aldıkları için vergi ödemeyip bir şekilde ucuza iş yapabiliyorlar. Bu tip insan gerçekten çok. Bu yüzden artık devlette buradaki vatandaşlarda bu durumdan bıkmış halde. Bu memlekette eskiden inşaat sektörü olsun, konfeksiyon olsun gerçekten değerliydi. İngiliz kumaşı diye bir kumaş vardı. Bir kalite vardı. Bu sebeple Brexit’in olumlu olacağı görüşündeyim. Brexit sürecindeki belirsizliğin artık bitmesini istiyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde bazı şeylerin netliğe kavuşacağına inanıyorum.

İRFAN ULGAR

Bence Brexit İngiltere’yi ekonomik anlamda etkileyemeyecek. İngiliz hükümeti oldukça akıllıdır. Bu konuda mutlaka en iyi planlar yapılmış ve uygulanacaktır. Bundan sonra giriş ve çıkışlarda daha da önlem alınacağını düşünüyorum. Bence Avrupa Birliği’ni kesecek. Son duyduklarımız bunlar. Kıbrıs’tan gelecek olanlar da bundan sonra vizeyle gelecek. Halk arasındaki konuşmalarda bunları duyuyoruz. Tabi bunun ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyorum. Ev fiyatlarında bir düşüş olacağına inanmıyorum. Ancak burada yaşayan örneğin Bulgaristan, Romanya vatandaşları ülkeden giderse olur. Bu durumda bildiğim kadarıyla şu an için bir netlik taşımıyor. Şu an mevcut vatandaşların burada yaşamaya devam edeceği yönünde bazı açıklamalar duyuyoruz. Ben ev almayı düşünmüyorum çünkü ev fiyatları çok pahalı. %35 civarında bir düşme olacağından bahsediliyor. Bu düşüş olsa bile ben ev almayı düşünmem ama almak isteyenler için gerçekten önemli bir düşüş. Bunu ev almayı düşünenler bence değerlendirmeli. Ama belediye evinde kalanlar için zor yani. Biz çünkü burada belediye evinde kalıyoruz. Bütün her şeyimizi devlet karşılar. Part time çalışırız ve ona göre de geçiniriz. Kıbrıs’ı küçümsemek gibi olmasın ama bundan sonra da Kıbrıs’a dönmeyi düşünmem. Bir Kıbrıs vatandaşı olarak kendi ülkemi seviyorum ama gitmek istemiyorum. Çünkü bizi ülkemizden soğuttular. Bu kadar basit. Ben geldiğimde çocuğum 1 yaşındaydı şimdi 11 yaşında. Kıbrıs’ı gördükleri zaman bizim orada yaşadığımıza inanmazlar ve gitmek istemezler. Allah Kıbrıs’ımıza yardım etsin.

GAYE ERHAN

Brexit sonrasında ekonomi ve konut fiyatları nasıl etkilenir bunu net olarak bilemiyorum. Daha kesinleşmiş bir şeyde söz konusu değil. Avrupa Birliği vatandaşları buradan gidecek mi yoksa kalacak mı onu da bilmiyoruz. Ayrıca o insanların ne kadar kısmı burada vergi veriyor devlete ne kadar bir yük oluyorlar bunu da araştırmak lazım. Bu konuda belirsizliklerin olduğu bir ortamda net bir şeyler söylemek oldukça zor. Ev fiyatları düşse bile benim ev almak gibi bir niyetim yok. Zaten insanlar neden ev satın alıyor bunu da anlayamıyorum. Ev almak yerine gezsinler bence. O kadar parayı bir eve yatırmak ve hayatın boyunca ödemek ev fiyatları ne kadar düşerse düşsün bana hiç mantıklı gelmiyor.

SONAY ATLIER

İngiltere Avrupa Birliği’nden çıkarsa çok kötü olacak. Her şey pahalı olacak. İnsanlar işsiz kalacak. Maaşları ödenemeyecek her şeyin fiyatı yükselecek. Çocuklara para verilmeyecek. Brexit zaten bir hataydı. Bunun hesabını vatandaşlara ödetmeye çalışıyorlar. Ancak bence bu şekilde olmamalı. Burada yabancılar çok fazla iş gücüne sahip. Ev fiyatlarının düşeceği ile ilgili olarak da bu söylentiye inanmıyorum. Düşse bile ben ev almayı düşünmem çünkü yaşım müsait değil. Brexit’ten çıkmanın kimseye faydası yok. Bu ülkeye zarar verecek ve faturası bize kesilecek. Ekonominin de bozulacağına eminim. Herşeyin fiyatı yükselecek. Bu işgücünü İngiltere nasıl karşılayacak? Yani sonuç olarak Brexit macerasından hükümetin bir an evvel vazgeçmesi gerekiyor bana kalırsa. Şimdiden sağlık sektöründen tutun birçok sektör etkilendi. Brexit başlamadan eğer bu kadar etkisi görülüyorsa Brexit sonrası ne olur siz düşünün. Bu yüzden hiçbir önlem alınmadan Brexit ile ilgili çalışmaların başlatılması oldukça mantıksız geliyor bana. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak. Umarım dediğim gibi bundan en kısa süre içerisinde vazgeçilir. Hangi hükümet geçerse geçsin başa cebini doldurmaya bakıyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir. İnsanları sömürmeye yönelik bir sistem var ve insanlar sömürülüyor.

İPEK YILDIZ

Brexit süreci ile ilgili olarak çok fazla bilgi sahibi değilim. Takip edemiyorum pek işin açıkçası. Ancak Brexit’ten çıkılması çok iyi bir şey değil. Hem İngiltere hem de buraya gelip burada yaşayan insanlar için olumsuz bir süreç. Ben istemem işin açıkçası çıkılmasını. Bu kadar insana gerçekten yazık olacak. Herkes bu ülkeye gelebilsin ve kalabilsin düşüncesindeyim. Yabancı basını çok fazla takip edemiyorum. Ancak ev fiyatlarının düşeceği yönünde bazı duyumlar aldım. İngiltere’de ev sahibi olmayı tabi ki isterim. Türkiye’deki evimizi satıp buradan bir ev almaya çalışabiliriz. Çünkü burada ev sahibi olmak çok avantajlı. Türk parasının değeri düşüyor ama buradaki ev her zaman değerini fazlasıyla koruyor. Bu konuda devlette eğer kredi anlamında bize destek olursa kiraya vereceğimiz paralarla bir ev sahibi olmak bizim için tabi ki çok iyi olacaktır.