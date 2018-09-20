Ankara Anlaşmalılar İngiltere’ye dava açıyor ANKARA Anlaşması kapsamında İngiltere’de iş kuran Ankara Anlaşmalı iş insanları, 16 Mart 2018 tarihine kadar, 4 yıl İngiltere’de ticaret yaptıktan sonra süresiz oturum için ücretsiz bir şekilde başvuru yapabiliyordu.

ANKARA Anlaşması kapsamında İngiltere’de iş kuran Ankara Anlaşmalı iş insanları, 16 Mart 2018 tarihine kadar, 4 yıl İngiltere’de ticaret yaptıktan sonra süresiz oturum için ücretsiz bir şekilde başvuru yapabiliyordu.

Sunulan tüm anlaşma şartlarını kabul edip, İngiltere’de iş kuran Ankara Anlaşmalılar, 16 Mart tarihinde bir anda değişen şartlarla artık 5 yıl sonunda süresiz oturum için başvuru yapabilecekler. Ayrıca, 2 bin 389 pound ücret ödemek zorunda kalacak iş insanlarına birde dil sınavı mecburiyeti getirildi. Bu durumda 4 kişilik bir ailenin 10 bin pound civarında bir ücret ödemesi gerekecek.

Ağırlaştırılan şartların tamamen adaletsiz bir karar olduğuna inanan binlerce Ankara Anlaşmalı adına ‘Ankara Anlaşması ILR Dayanışma Ağı’ adında bir platform kuruldu. Kısa bir süre içerisinde kurulan Ankara Anlaşması ILR Dayanışma Ağı grubu, Alliance of Turkish Businesspeople adı altında kar amacı gütmeyen ve tamamen gönüllü Ankara Anlaşmalılar’dan oluşan bir şirket kurdu. Alliance of Turkish Businesspeople alınan bu karar ile ilgili değişikliklerin geri çekilmemesi halinde dava açabileceklerini belirten bir ihtar mektubu ile başvurmuş fakat bu itiraz kabul edilmemişti.

DAVA TALEBİNDE BULUNULDU

İtiraza gelen olumsuz yanıtın ardından 14 Eylül günü mahkemeye dava için talepte bulunulduğu öğrenildi. Bundan sonraki süreçte mahkeme masrafları için yaklaşık 100 bin pound civarında bir paranın toplanması gerektiği belirtiliyor.

İKİ AYDA ‘55 BİN STERLİN’ TOPLANDI

Çok kısa bir süre içerisinde hedeflenen rakamın yarısından fazlasını toplamayı başaran ‘Alliance of Turkish Businesspeople’, şimdi paranın geri kalanını da yardımseverler tarafından gelecek yardımlarla toplanacağına inanılıyor.

İNGİLTERE’DE BULUNAN İŞ İNSANLARINA ÇAĞRI

Ankara anlaşmalı grup üyeleri, sosyal medya üzerinden hemen hemen her gün yaptıkları çeşitli mesajlarında, özellikle İngiltere’de 10 binlerce Ankara Anlaşmalı olduğunu hatırlatıyor ve bu insanlara yardım edebilecek İngiltere ve Londra’da bulunan iş insanlarını kampanyayı desteklemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

SIRADA YARDIM YEMEĞİ VAR

Grubun yöneticisi Leni Candan tarafından duyurulan yardım yemeği ile ilgili olarak ise Candan şu bilgileri paylaştı:

“Ankara Anlaşması süresiz oturum kurallarının geriye dönük değiştirilmesine karşı açacağımız dava için bağış toplama amaçlı olarak 9 Ekim Salı günü 18.30’da Londra’da Ev Restaurant’da bir yemek düzenliyoruz. Yardım yemeğimize tüm herkesi davet ediyoruz.”

Bilet ücretinin kapıda £45, önceden Eventbrite üzerinden alınması halinde ise £40 olduğu belirtildi. Yemek fiyatına başlangıç, ana yemek, tatlı ve bir içki dahil olacağı gece de aynı zamanda Türkçe canlı müzik de olacağı belirtiliyor. Ayrıca yardım gecesinde elde edilen kar bağış kampanyasına aktarılacağı ifade ediliyor. Eğer yardım gecesine katılmak istiyorsanız https://www.facebook.com/events/287754845160464/ adresi üzerinden indirimli biletinizi satın alabilirsiniz.

SİZ DE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

Eğer Ankara Anlaşmalılara sizde destek vermek istiyorsanız https://www.gofundme.com/ecaa2ilr adresi üzerinden bağışta bulunabilir ve davayı kazanmaları adına destek sağlayabilirsiniz.

Ankara Anlaşmalıların, İngiltere’nin anlaşma şartlarını değiştirmesi nedeniyle, 14 Eylül günü haklarını savunmak adına mahkemeye dava için talepte bulunulduğu öğrenildi. Bundan sonraki süreçte mahkeme masrafları için yaklaşık 100 bin pound civarında bir paranın toplanması gerektiği belirtiliyor.

Çok kısa bir süre içerisinde hedeflenen rakamın yarısından fazlasını toplamayı başaran ‘Alliance of Turkish Businesspeople’, şimdi paranın geri kalanını da yardımseverler tarafından gelecek yardımlarla toplanacağına inanılıyor.