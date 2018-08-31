“GP’lerde saatlerce bekliyoruz”

Son yıllarda İngiltere’deki sağlık hizmetlerindeki yetersizlik gündeme gelirken, Londra Gazete’ye konuşan toplumumuz tedavi olmak için gittikleri GP’lerde uzun saatler beklemekten ve GP hizmetlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

Randevu sistemiyle çalışan GP’lerde muayene olmak için randevu alınmasına rağmen hasta kişiler saatlerce bekletiliyor, acil serviste muayene olmak isteyenlere ise acil müdahale yoğunluk nedeniyle uzun süre bekletildikten sonra yapılabiliyor.

Enfield Bölgesi’ndeki GP’lerin Londra’nın en kötü hizmet veren sağlık kuruluşları olduğu gündeme gelirken, Londra Gazete’ye konuşan toplumumuz da GP’lerde muayene olmak amacıyla randevu alsalar bile uzun süre bekletildiklerini söyledi. Acil durumlarda çağırılan ambulansların ise ancak 2-3 saat sonra geldiğini ifade eden toplumumuz, İngiltere’nin sağlık hizmetlerinin özellikle son birkaç yıl içerisinde kötüye gittiğini kaydetti.

NURSEN BAYRAM

Eskiden randevuyu hemen verirlerdi. Şimdi 2-3 hafta sonraya alıyor randevu. Uzun bir süre bekliyoruz. Randevu sorunu yaşıyoruz. Hizmetten şikayetim yok sadece çok ileri tarihlerde randevu veriyorlar. İstediğin zaman doktorunu göremiyorsun. Önceki yıllarda bu kadar bekletmiyorlardı, özellikle son 1 senedir böyle geç randevu veriyorlar. Benim kayıtlı olduğum GP Tottenham bölgesinde. Şahsen GP’den şikayetim yok. Sadece doktorlar bekletiyor. Sanırım Londra’nın her bölgesinde böyle bir sıkıntı var.

GÖKÇEN ALİ

GP’lerde istediğin zaman doktorunu göremiyorsun. Acil servise gittiğiniz zaman sadece 10 dakika görüyor doktor. Randevu alıp gittiğiniz zaman yine bekletiyorlar. Eğer birden fazla şikayetin varsa doktor sadece bir tanesini söylemeni istiyor, sadece bir hastalığın tedavi edilmesi için muayene ediliyorsun. Bazı zamanlar birden fazla şikayetim oluyor ve gittiğim zaman hepsini söylemek istiyorum fakat doktorlar tümüyle aynı randevu içerisinde ilgilenmiyor. Randevu alıp gittiğim zaman bile saatlerde bekliyorum. Benim kayıtlı olduğum GP Muswell Hill bölgesinde. Daha önceki yıllarda bu kadar fazla bekletmiyorlardı. Daha fazla ilgileniyorlardı, ancak son birkaç yıllık sürede bayağı bekliyoruz randevulu olsak bile. GP’lerin hizmetlerinde de pek memnun değilim açıkçası. Bazı zamanlarda yanlış teşhis koyuyorlar. Ayrıca hastaneye de göndermiyorlar. Birkaç yıl önce hem hizmet hem de sistem daha iyiydi. Umarım yine eskisi gibi iyi hizmet sunarlar.

HÜLYA DEĞİRMENCİOĞLU

İngiltere’de National Help Services çok kötü durumda. Yaşlılar hastalanıyor ancak ambulans 2-3 saat sonra ancak geliyor. Böylesi gelişmiş bir zamanda İngiltere hükümeti için bu durum bence çok utanç verici bir şey. Biz de ambulans çağırdığımız zaman ambulans bayağı geç gelmişti. Benim eşim hasta oldu, ambulans aradık ancak ambulans 2 saat sonra geldi. Çünkü kaldığımız bölge olan Enfield bölgesinde ambulans yoktu ve ambulans başka bir bölgeden sevk edildi. Bunun sonucunda acil hastaneye gitmesi gereken eşim hasta bir durumda 2-3 saate yakın bekledi. Bence bu durum çok utanç verici bir şey İngiliz Hükümeti için. Hizmet veren GP’ler özelleştirilmek isteniyor sanırım bu yüzden hizmet yetersiz. Hasta olan insanların birçoğu yurtdışında daha iyi sağlık hizmeti veren özel hastanelere gidiyor. Ülkedeki sağlık hizmeti yetersiz ve sistem çok yavaş. Ben şahsen İngiltere’deki sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini istemiyorum. Çünkü uzun yıllar burada çalıştım. Yaklaşık olarak 25 yıl çalışıp sağlık hizmeti almak için vergimi ödedim, bu kadar para ödedikten sonra sağlık hizmetini para ile almak istemiyorum, bu haksızlık olur.

MURAT ÜNAL

17 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. NHS işleyiş ve sistem olarak güzel ama pratiğe geldiğiniz zaman birçok sorun var. En ufak örnek verecek olursam yaşadığım bölgedeki hastaneye gittiğim de acile minimum bekleme süresi 4 saat. GP’ye gidiyorsunuz gittiğinizde size paracetamol ve tavsiyelerde bulunup gönderiyorlar. Örnek vereyim ben 3 yıl önce sürünerek GP’ye gittim. Yürüyemiyorum bacağımda bir ağrı var. Nedeni de belli, bel fıtığı. Bana doktorun tavsiyesi şu; ‘Paracetamol al ve yürümeyi dene.’ Yine gidiyorum eve yine şiddetli ağrı telefon açıyorum Türkiye’ye aynı gün Pazartesi çıkıyorum Türkiye’ye gidiyorum Çarşamba randevu alıyorum Cuma ameliyat olup çıkıp geliyorum. Bu kadar basit. NHS’in bence bu dakikadan sonra yapabileceği tek bir şey var. O da özelleştirmek. Yani yatırdıkları bunca parayı özel firmalara verseler daha iyi bir hizmet sunabileceğine inanıyorum. Özelleştirdiğiniz zaman en azından karşınızda devlet olarak hesap sorabileceğiniz bir firma olacak. Ancak şu anda devlet kendisini sorgulayamadığı için bu tip sorunlar yaşandığını düşünüyorum.

ŞAKİR YILDIRIM

Ben size NHS ile ilgili olarak en iyisi yaşadığım bir tecrübeyi paylaşayım. 4 yıldır dizlerimde menüsküs var. Yoğun bir ağrı sonrası geçenlerde doktora gittim. Bana paracetamol verdi. Ancak sürekli ağrı olduğu için GP’den daha uzman bir doktora randevu aldım fakat atladım Türkiye’ye gittim. İki dizimden de ameliyat oldum. Geldim yine geçen hafta sıramın geldiği buradaki GP randevuma gittim. İşinde uzman olan doktor ile görüştüm. Yine fizik tedavi diyor, kortizon vurabiliriz kendisi iyileşebilir falan diyor. Ben nasıl iyileşecek ya 4 yıldır paracetamol içirdiniz bana dedim. En son dayanamadım dedim ki ‘ya bu dizlerimin acaba ameliyat olma ihtimali yok mu?’ Düşündü. Ne iş yaptığına bağlı dedi. Ben yürüyemiyorum. Kilo alıyorum, sıkıntılarım var dedim. Yani ameliyat ihtimali var tabi ama şimdi 17 yaşında olsan tamam da 49 yaşına gelmişsin dedi. Ameliyatı nasıl yapıyorsunuz dikiyor musunuz dedim. Yok şimdi senin kıkırdağın incelmiştir 17 yaşında olsan tamam da bu yaşta kopma ihtimali var dedi. Yani ikinci bir ameliyata gerek kalmaması için bunu tavsiye ediyor. Sonra kontrol için bacağımı açtı. İki yerden delikleri gördü. Nasıl yapıldı dedi, şaşırdı. Ya ben bu ülkede 30 yıldır vergi ödüyorum. Bir kez ambulans çağırdım 3 saatte geldi. Şimdi bu ameliyatı yapmamak için türlü türlü bahaneler ürettiniz dedim. Ya olabiliyor bu tip şeyler falan dedi. Yani dediğim gibi böyle bir şey olduğunda Türkiye’ye gitmek en pratik ve sağlıklı çözüm bence.