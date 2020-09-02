Amazon drone ile teslimat için onay aldı

3 hours önce
0 120 Bir dakikadan az

Amazon, drone ile ürün teslimatı yapmak için gerekli onayı aldı.

ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA), şirketin Prime Air isimli teslimat sisteminin ülkede kullanılabilmesine olanak sağlayan karara imza attı.

New York Times’ta yer alan habere göre, 2013’te tanıtılan Prime Air donanım ve güvenlik sorunları nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.

Amazon söz konusu sistem sayesinde Amazon teslimatları 30 dakikada teslim etmeyi hedefliyor. Drone ile ilk teslimatını 2016’da İngiltere’de gerçekleştirmişti.

Amazon, Fire TV ile birlikte bir patlamış mısır, İngiltere’nin Cambridgeshire kentinde drone kullanılarak Richard B. isimli bir müşteriye ulaştırılmıştı.

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