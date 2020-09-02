Apple’ın piyasa değeri “FTSE 100″ü aştı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, İngiltere’nin en büyük halka açık şirketlerinin listelendiği FTSE 100 Endeksi’nin piyasa değerini aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

iPhone ve iMac’lerin üreticisi bu yıl üstün bir performans gösterdi. Hisse senetlerinin değeri yıl başından beri yüzde 75 yükselen Apple, geçen ay 2 trilyon dolarlık (1.48 trilyon sterlin) piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu. O zamandan beri Borsadaki yükselişini sürdüren şirket Salı günü 2.268 trilyon doları (1.69 trilyon sterlin) gördü.

Diğer yandan Londra’nın Shell ve HSBC gibi önde gelen şirketleri yıl başından bu yana toplam değerlerinin neredeyse dörtte birini yitirdi. FTSE 100 Endeksi Salı günü Mayıs ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeksin toplam değeri 1.5 trilyon sterlin seviyesinde bulunuyor.

Salı günü kaydedilen kayıplar kısmen güçlü sterlinden kaynaklanıyor. Sterlin Mart düşüğünden beri yüzde 18 yükseldi. Bu da FTSE 100 Endeksi’nde önemli bir yere sahip olan ihracatçıların kârlarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca analistler, Londra piyasasının Pazartesi günü kapalı olmasından dolayı Avrupa endekslerinin kayıplarına dün yetiştiğini belirtiyorlar.

Ancak diğer yandan endeks ABD ve dünyanın diğer yerlerinde teknoloji şirketlerinde yaşanan yükselişi de kaçırdı. Apple’dan Amazon’a kadar birçok teknoloji ve e-ticaret şirketi tüketicilerin pandemi kaynaklı kapanmalar sırasında eğlence için dijital hizmetlere yönelmesinden olumlu etkilendiler.

FTSE 100 Endeksi ise teknoloji açısından güçlü değil ve pandemiden oldukça kötü etkilenen şirketlerle dolu. Gayrimenkul, havacılık, otel ve konaklama ile geleneksel perakende şirketleri ağırlıkta.

Markets.com baş piyasa analisti Neil Wilson, “FTSE 100 Endeksi bir dinozor. Pek fazla büyüme potansiyeli sunmayan eski hisselerle dolu. FTSE 100 Endeksi, dizlerinin üzerine çökmüş olan küresel ekonomi için iyi bir gösterge.” dedi.

Apple, FTSE 100 Endeksi’nin piyasa değerini aşması öncesinde 1’e 4 hisse bölünmesine gitti. Piyasadaki hisse senedi sayısını artıran şirket, “artık daha geniş bir yatırımcı yatırımcı tabanı için erişilebilir olduğunu” belirtmişti.

Apple, 2018’de Wall Street’te 1 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiğini aşan ilk ABD’li şirket oldu.