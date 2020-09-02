17 yaşındaki 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü

3 hours önce
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Mersin’in Silifke ilçesinde Erdoğan Sarıaydın, tartıştığı 4 aylık hamile eşi Zeynep Sarıaydın’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Sarıaydın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi’nde meydana geldi. 8 aylık evli olan Zeynep ve Erdoğan Sarıaydın çifti, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıaydın, 4 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarıyla eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zeynep Sarıaydın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise Erdoğan Sarıaydın’ı gözaltına aldı.

AİLESİNİN İZNİYLE EVLENMİŞ

Ailesinin izniyle evlendiği öğrenilen Zeynep Sarıaydın’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Sarıaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeynep Sarıaydın’ın cenazesinin, Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.
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