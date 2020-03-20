Airbus ezber bozacak uçak modelini tanıttı

AIRBUS yakıt tüketimini yüzde 20 oranında azaltabileceğini söylediği fütüristik uçak tasarımı tanıttı.

Avrupalı uçak yapımcısı ayırt edici bir birleşik kanat yapısına sahip MAVERIC modelinin tasarımını bu hafta Singapur Havacılık Fuarı’nda ilk kez sundu.

İki metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğindeki modelde uçak kanatları uçağın gövdesiyle birleşiyor ve böylece araç, daha aerodinamik bir yapıya ulaşıyor.

Airbus tasarımın mevcut dar gövdeli uçaklara kıyasla yakıt tüketimini yüzde 20’ye kadar azaltma potansiyeli olduğunu söylüyor.

Uçak yapımcısı uçuş testlerinin sürdüğünü ve bu sene de devam edeceğini açıkladı ama uçağı yakın zamanda semalarda görmeyi beklemeyin.

Airbus’ın mühendislik departmanının başkan yardımcısı Jean-Brice Dumont şöyle konuştu:

Uçuşun geleceğine öncülük etmek için Airbus, gelişmekte olan teknolojilerden sonuna kadar yararlanıyor. (…) Ezber bozan uçak konfigürasyonlarını test eden Airbus böylece bunların gelecekte kullanılabilir ürünler olma potansiyelini değerlendiriyor. Hizmete başlamak için belli bir tarih olmasa da bu teknolojik test aracı, havacılık endüstrisinde çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelecek için ticari uçak yapımında değişim yaratmada rol oynayabilir.

Geçen ay Airbus ilk kez pilotsuz havalanmayı başardığını açıklamıştı.

Kalkışın fotoğraflarında uçağın yükseldiği esnada pilotun ellerinin dizlerinde durduğu görülmüştü.

Uçak, otomatik kalkış için mevcut yer teknolojisi yerine uçağa kurulan görüntü tanıma teknolojisini kullanmıştı.