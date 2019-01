Cumhurbaşkanlığı: New York Times’ın beyin göçü haberi asılsız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, The New York Times (NYT) gazetesinin Türkiye'den ülke dışına yapılan beyin göçü haberindeki verilerin doğru olmadığını ifade eden bir açıklama yayımladı.