Brexit oylaması için kritik tarih belli oldu

Reuters’ın son dakika koduyla duyurduğu haberde, İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere Başbakanı Theresa May’in 15 Ocak’ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda yeterli desteği alamayınca daha önce ertelediği Brexit oylaması için tarih vermişti, son dakika olarak bu tarihin 15 Ocak olduğu duyuruldu. May, anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını söyledi. May, ikinci bir Brexit referandumunun ise söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti.

İngiltere’de 200’den fazla milletvekili imzaladığı mektupta Başbakan Theresa May’e anlaşmasız AB’den ayrılma seçeneğini ‘gözden çıkar’ çağrısı yaptı.

Aralarında AB’den ayrılma ve AB’de kalma destekçilerinin de bulunduğu milletvekilleri salı günü Başbakan May ile görüşecek.

Görüşmede, partiler üstü milletvekilleri, Başbakan May’e, anlaşma yapılmadan AB’den ayrılmanın İngiltere için bir felaket olacağı ve bunun iş kayıplarına neden olacağı uyarısında bulunacaklar.

Milletvekilleri ayrıca Başbakan May’den, Brexit anlaşması gelecek haftaki oylamada güvenoyu almasa da AB’den asla anlaşmasız ayrılmayacağını garantilemesini talep edecekler.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin aktardığına göre, mektubu, muhafazakâr partili Dame Caroline Spelman ile muhalefetteki İşçi Partili milletvekili Jack Dromey organize etti.

AB’de kalma taraftarı Spelman, BBC Radio 4’de katıldığı programda, anlaşmasız bir Brexit’in ülkede iş kayıplarına yol açacağı uyarısını yaptı.

İngiltere, üyelerin AB’den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019’da ayrılmış olacak.

Bunun AB ile bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmaksızın mı yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

İngiltere ile AB kasımda, bir Brexit anlaşması metni ile tarafların Brexit sonrası ilişkilerine dair bir siyasi deklarasyon üzerinde anlaştı ancak her iki metnin de İngiliz parlamentosunda oylanması, milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Anlaşmadaki, “tedbir maddesi” ülkede hiçbir kesimi memnun etmezken, Başbakan Theresa May’in bu maddeye zaman tahdidi veya tek yanlı çekilme mekanizması ilave ettirme girişimleri de sonuçsuz kaldı.