Day-Mer yeni dönem kursları başladı

DAY-MER yeni dönem çalışmaları başladı. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik düzenlenen kültür ve sanatsal kursların yanı sıra yetişkinlerin de kendilerini ifade edeceği kurslar sunuluyor.

Day-Mer tarafından şu açıklama yapıldı:

“Tüm dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, Day-Mer olarak çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlediğimiz 2020/2021 yılı Kültürel ve Sanatsal aktivitelerimize 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlıyoruz. Satranç, bağlama, gitar, keman, piyano, viyolonsel ve yan flüt, var olan kurslarımızdır. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte Day-Mer olarak, tüm öğrencilerimizin ve çalışmalara başlayan tüm katılımcılarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda ders alabilmelerini sağlamak önceliğimizdir. Etkinliklerimizi farklı saatlerde başlatıp, maske, siperlik, anti bakteriyel jel kullanımı, sınıfları havalandırma ve fiziksel mesafenin korunması gibi bazı tedbirler planlarımız arasında olacak ve bu önlemlerin ve tedbirlerin takibi de yapılacaktır.

Gayemiz, çocuklarımızın ve aktivitelerimizde yer alan katılımcılarımızın hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmeleri için ortam sunmaktır.

Şimdiden tüm dostlarımızın, arkadaşlarımızın ve velilerimizin gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ederiz. Kurslarımız çocuk, genç ve yetişkinlere açıktır. Katılmak isteyenler Facebook üzerinden bize mesaj atabilir ya da bize 020 7275 8440 numaradan ulaşabilirsiniz.

Kursların duyurusu için lütfen paylaşalım.”