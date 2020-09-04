Mihrican Mustafa’nın katiline en az 38 yıl hapis cezası

İngiltere’de 2018 nisan ayında bir eve yapılan baskında, derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadının cansız bedeni bulunmuştu. Suçu kesinleşen Zahid Younis, cinayetleri reddetmesine rağmen kadınları dondurucuya yerleştirdiğini itiraf etti.

Biri Kıbrıslı Türk kökenli iki iki kadını 2018 yılında öldürmek suçlamasıyla yargılanan Zahid Younis, suçlu bulundu.

3 Eylül Perşembe günü gerçekleşen duruşmada, Younis suçunu itiraf etti ve en az 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda, geçen yıl nisan ayında bir eve yapılan baskında, derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadın cesedi bulunmuştu. Cesetlerden birinin 38 yaşındaki Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa’ya (Mary Jane), diğerinin ise 2016 yılından beri kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Macar asıllı Henriett Szucs’a ait olduğu açıklanmıştı.

İKİ SAVUNMASIZ KADINI ÖLDÜRDÜ

Olayın yaşandığı evde oturan 36 yaşındaki şüpheli Zahid Younis’in yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Southwark Ceza Mahkemesi savcıları, Younis’in iki savunmasız kadına ciddi derecede şiddet uyguladığını belirleyerek şüpheliyi cinayet işlemekten suçlu buldu.

KİLİTLİ DONDURUCU POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Dört hafta boyunca devam eden duruşmalarda, polislerin ifadeleri de dinlendi. Nisan 2019’da polis, şikayet üzerine şüphelinin evine yaptığı baskında Younis’i bulamadı; ancak evde kilitli bir dondurucunun varlığını fark etti. Dondurucunun kapağını kırarak açan polis, ilk olarak bir cesetle karşılaştı. Daha sonradan ikinci cesedin dondurucunun alt kısmına gizlendiği tespit edildi.

DONDURUCUYU ALMADAN KISA SÜRE ÖNCE CİNAYETİ İŞLEMİŞ

İfadelere göre, yaşamını yitiren kadınlardan Macar asıllı Szucs’tan son olarak 2016’da haber alındı. Sanığın, dondurucuyu aynı yılın kasım ayında satın almasından kısa süre önce, 32 yaşındaki kadını öldürdüğü tahmin ediliyor.

Younis’in ikinci kurbanı olan Mihrican Mustafa son olarak 2018 Mayıs’ında görüldü.

Öldürülen kadınların kimi dönemlerde evsiz kaldıkları ve uyuşturucu bağımlılıklarının olduğu da ifadelere yansıdı.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE AĞIR ŞİDDETE MARUZ KALMIŞLAR

Suçun nasıl işlendiği tam olarak belirlenemedi ancak kadınların öldürülmeden önce ağır şiddete maruz kaldıklarına ilişkin kanıtlar ortaya çıktı.

“ÖLDÜRMEDİM AMA DONDURUCUYA KOYDUM”

“Boksör” lakabıyla anılan Younis cinayetleri reddetmesine rağmen kadınları dondurucuya yerleştirdiğini itiraf etti. Ölen kadınlardan Macar asıllı Szucs’un, kendisi dışarıdayken evinde öldüğünü ancak panik yaptığı için bunu polise bildirmediğini ileri sürdü.

BİRİNDEN YARDIM ALMIŞ

Mahkemenin başvurduğu tanıklara göre Younis, Szucs’un bedenini buzluğa koymak için bir kişinin yardımına başvurdu. Daha sonradan Mihrican Mustafa’nın cesediyle ilgili de aynı kişiden yardım aldı.

MİHRİCAN MUSTAFA’NIN AİLESİ

Evening Standard’da konuşan Mihrican Mustafa’nın yeğeni, şu ifadalleri kullandı: “Mihrican’nın ölümü ailemizi sonsuza kadar değiştirdi. Yaşamak ve çocuklarının büyümesini için önünde kocaman bir hayat vardı. Tüm kalbim, tanıdığım en güçlü insanlar olan çocuklarına derinden gidiyor. Yaşadıkları keder, başka hiçbir acıya benzemez. Ailemiz değerli bir mücdevheri kaybetti, teyzem Mary Jane Mustafa muhteşem bir insansı, kız kardeş, evlat, annes ve teyzeydi”