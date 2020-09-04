Yeni Zelanda’da koronavirüs kaynaklı ölüm 3 ay sonra ilk kez yaşandı

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 3 ay sonra dört kişilik bir ailede COVID-19 tespit edilmesi üzerine üçüncü seviye karantina önlemleri, geçtiğimiz ay geri getirilmişti.

Ülkede 24 Mayıs’tan bu yana ilk kez corona virüs kaynaklı ölüm ise bugün yaşand ve Yeni Zelanda’da COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 23’e yükseldi.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 50’li yaşlarında Auckland’ya yaşayan adama geçtiğimiz Ağustos ayında corona virüs teşhisi konulmuştu.

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 3 ay sonra dört kişilik bir ailede COVID-19 tespit edilmesi üzerine üçüncü seviye karantina önlemleri, geçtiğimiz ay geri getirilmişti.

Ülkede 24 Mayıs’tan bu yana ilk kez corona virüs kaynaklı ölüm ise bugün yaşand ve Yeni Zelanda’da COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 23’e yükseldi.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 50’li yaşlarında Auckland’ya yaşayan adama geçtiğimiz Ağustos ayında corona virüs teşhisi konulmuştu.