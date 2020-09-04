Economist: “Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğalgaz dışa bağımlılığını sona erdirmez”

“Erdoğan keşfi, Türkiye’nin nihai olarak bir net enerji ihracatçısı’ olacağı, ‘yeni bir çağ’ olarak tanımladı. (Türkiye gazının %98’ini ithal ediyor.) Bu boş bir hayal. Analistlerin, bağımsız olarak teyit edilemeyen, sahanın büyüklüğü, Türkiye’nin üç yıl kadar kısa bir süre içinde gaz çıkarabilmesi, projenin genel olarak ticari kapasitesiyle ilgili ciddi şüpheleri var.

“Kıyı ötesi araştırmaları maliyetli bir iş ve enerji piyasaları son dönemde düşen talep ve arz fazlası tedarik nedeniyle duraksıyor. Gaz fiyatlarının da düşmesi sahaların geçerliliklerini sürdürebilmelerini zorlaştırıyor.

“320 milyar metreküp makul bir miktar olsa da ve Türkiye’nin yedi yıllık gaz talebini karşılamaya yetecek kadar olsa da, dışa bağımlılığını sona erdirmez. Yatırımcıları çok heyecanlandırmadı. Türkiye’nin zayıf para birimi lira, Erdoğan’ın açıklamasından sonra dolara karşı değer kaybetti, keşfin büyüklüğünün daha önce bildirilen hedeflerden uzak olduğu açıkça görüldü.