10. Alevi Festivali internet üzerinden gerçekleşecek

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi her yıl geleneksel olarak düzenlediği kültür ve sanat festivalini bu yıl internet üzerinden gerçekleştireceklerini duyurdu.

İAKM tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgınından kaynaklı kısıtlamalara rağmen festivalin gerçekleşeceğini, bu kapsamda her kesimin kendini ifade edebileceği etkinlikleri içeren festivalin bu yıl ise online düzenleneceği belirtildi.

İAKM Başkanı Zeynel Akdoğan imzalı yazılı açıklamada “Hak ile hakikati göreniz bugün, her canın evine mihman oluyoruz. Online festivalde sizlerle birlikte tüm dünyaya sesleneceğiz. Bu yıl ki festivalin teması ‘Kadın ve Adalet’ olacak” ifadelerini yer verildi.

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Değerli canlar, yarenler, yoldaşlar;

Son 9 yıldır Londra’nın merkezinde, dünyanın ilk Alevi Festivali’ni tüm insanlığa sunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM), bu yıl Covid – 19 salgını sebebiyle 10. Alevi Festivali’ni online olarak gerçekleştiriyor.

İAKM, bugüne değin Alevilik inancına, kültürüne, felsefesine hizmet amacıyla faaliyet gösteren bir kurumdur. Dünyaya sadece teolojik gözle bakmayan Aleviler, toplumsal sorumluluk gereği bu yılki festivalin ana temasını “Kadın ve Adalet” olarak belirlemiştir. Her geçen gün kadın cinayetlerinin çoğalarak artması sebebiyle, milyonlarca kadın hak arayışlarını sokağa taşımıştır.

ALEVİLİK İNANCI, HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA DURMUŞTUR

Onlarca kadının cinayete kurban gittiği, toplumsal cinsiyet baskısı ile günlük yaşamlarını dahi idame ettiremediği bir zamanda yaşıyoruz. Özgür kadın kimliğine sahip çıkan ve her şekilde savunan Alevilik inancı, her türlü şiddetin karşısında durmuştur. Bu nedenle, kadınların sokakta, toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde tacize uğradığı bir dünyada, bu sorunun çözülmesine katkı sunmak, kadın mücadelesini sahiplenmek ve yükseltmek “En-el hak” diyen Aleviler için en önemli ve can alıcı sorumluluktur.

Bunun yanında çağımızın en büyük problemi adalet sorunudur. Kadına şiddet, kadın cinayetleri aynı zamanda bir adalet sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada adalet sisteminin haktan, eşitlikten yana değil, güçlüden yana işlediği gerçeğini maalesef her gün görüyoruz. En yakın tarihte Dersim, Çorum, Maras, Sivas, Gazi, Suruç, Ankara garı Katliamı ve daha onlarcasında adalet arayan Aleviler, hâlâ bu adaletin sağlandığını görmeyi beklemektedirler. Kadına karşı şiddetin, Alevilere yapılan katliamların, baskıların cezasız kalması, adalet mekanizmasının işletilmemesinden hatta yok edilmesindendir.

DÜNYAYA SEVGİ, BARIŞ, EŞİTLİK, KARDEŞLİK

En son hem bir kadın hem de bir avukat olarak adalet arayışında bedenini ölüm orucuna yatıran Avukat Ebru Timtik hayatını kaybetti. Bu olayda açığa çıktığı gibi, adalet ve kadına şiddet sorunu hepimizin ortak sorunudur.Daha önceki festivallerde Aleviler ve Alevilerle birlikte dünyaya sevgi, barış, eşitlik, kardeşlik gözüyle bakan herkesin cemal cemale kaynaştığı, türküler, şarkılar söylediği gelenekselleşmiş Alevi Festivali ile gönülleri birlemişti.

Bu yıl online olarak yayınlanacak festivalde çok sayıda değerli sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar ve siyasetçi konuk olacak ve Alevilerin dünyanın evrensel değerlerine uygun düşünce ve eylem dünyasına katkı sunacaklardır. Pek yakında görüşmek üzere. Aşk ile…”