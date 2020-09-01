Macaristan bugünden tüm sınırlarını kapatıyor

Macaristan, bugünden itibaren tüm sınırlarını kapatma kararı aldı. Bugünden itibaren Macaristan vatandaşı olmayanların Macaristan’a girmelerine, geldikleri ülke fark etmeksizin izin verilmeyecek. Ancak çok özel durumlarda istisna yapılabilecek.

Bu tarihten itibaren Macaristan vatandaşları da dünyanın hangi bölgesinden gelirlerse gelsin ya iki negatif test sonucunu resmi makamlara göstermek ya da 2 hafta karantina altında kalmak zorundalar.

Hükümetin başbakanlık işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Gergely Gulyas tarafından yapılan açıklamalar, bu sert önlemlerin nasıl uygulanacağını da içeriyor.

Sınırların kapatılması ne anlama geliyor?

Avrupa Birliği üyesi bir ülke, Schengen sınırlarını, AB üyesi diğer ülkeler vatandaşları da dahil olmak üzere tüm yabancılara kapatabilir mi?

Evet, görünen o ki; Macar hükümetinin aldığı karar bu anlama geliyor: Gergely Gulyas tarafından açıklanan kısıtlama programına göre 1 Eylül tarihinden itibaren Macaristan’a yabancı ülke vatandaşlarının girişi yasak.

Elbette her yasaklamada olduğu gibi bu kararın da bazı istisnaları var.

Örneğin çalışma amaçlı olmak üzere, bakanın deyişiyle ‘büyük şirketlerin kendi bünyesinde gerçekleştireceği eleman transferleri kapsamında’ yabancılara giriş izni verilebilir.

Diplomatik kanallar çerçevesinde de yabancılar ülkeye gelebilir. Macaristan’da üniversite eğitimi alan geçler de yasak kapsamı dışında tutulacak. Onlar da salgın açısından Macaristan vatandaşlarıyla aynı statüde değerlendirilecek.

Ülkeden transit geçişler için de imkân sağlanacak, ancak bu geçişler salgının ilk aylarında olduğu gibi belli güzergâhlarda, konvoylar halinde ve polislerin eskortluğunda gerçekleşecek.

Gerekli durumlarda askeri konvoylara da geçiş imkânı sunulacak. Bunların dışında ülkeye yabancı giremeyecek.

BBC Türkçe