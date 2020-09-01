İngiltere’de Covid protestosu: “Hükümet yalan söylüyor virüs yok!”

İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi. Protesto yürüyüşüne katılanların sayısı ve sosyal mesafeye uymayışı dikkatleri çekti. Protestocular hükümetin kovid konusunda yalan söylediğini, virüsün varlığına inanmadıkları yönünde sloganlar attı.

İngiltere’nin başkenti Londra’dakoronavirüs protestosu vardı. Hükümetin aldığı tedbirleri ve uygulanması lanlanan aşı programını eleştiren gösteren binlerce kişi, maske takmadan, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeden gönderi düzenledi.

Öğle saatlerinde başlayan gösteride kovidin varlığına inanmayan eylemciler “hükümetin yalanlarına son vermesi” ve “tüm özgürlüklerin yeniden sağlanması” çağrısında bulunuldu.

AŞI VE TEDBİRLERE KARŞI PROTESTO

Koronavirüsün bir “aldatmaca” olduğunu savunan ve “Zorunlu aşıya hayır” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, sık sık “Özgürlük” sloganları attı.

Daha sonra Başbakanlık Binası 10 Numara’ya yürüyen göstericiler, hükümetin aldığı önlemlerle özgürlükleri kısıtlamak istediğini öne sürdü.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

AA muhabirine konuşan bir gösterici, hükümetin halka aşı yapmak için kendilerine yalan söylediğini savunarak, yeni bir olası karantinaya karşı olduğunu ve yalanlara artık inanmadıklarını ifade etti.

Öte yandan, göstericiler, görevleri gereği maske takmak zorunda olan polis ve gazetecilerden maskelerini çıkarmalarını istedi.

Kaynak: AA