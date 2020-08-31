Minik Liya’nın hayata tutunabilmesi için uygun kök hücresi bulundu

İngiltere’de yaşayan bir Türk çiftin Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konulan 21 aylık kızları Liya’nın iyileşebilmesi için kısa sürede kök hücre nakli olması gerekiyordu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Hatice-Ufuk Gümüşöz çiftinin kızlarına, nisan ayında Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konulmuştu.

Ancak bu hafta minik Liya’nın kan çalışmalarının ardından babasıyla yüzde yüz eşleşerek, uygun kök hücresi bulundu.

Minik Liya’nın annesi Hatice Gümüşöz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, uygun kök hücrenin bulunması minik Liya’nın iyileşmesi yönününde büyük bir adım olduğunu belirterek, bu zor süreçte desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür etti.