İngiltere’de üniversiteler ikinci dalganın merkezi olabilir

5 hours önce
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İngiltere’de üniversiteler birliği açıklama yaparak, Eylül ayında öğrenime başlanırsa, koronavirüsün ikinci dalgasının üniversite öğrencilerini etkileyeceği konusunda uyardı. Üniversite ve Kolej Birliği, hükümetin üniversiteleri açarak ‘bir sağlık krizini teşvik ettiğini’ ifade etti.

Eylül ayında üniversitelerin açılması halinde yaklaşık bir milyon öğrencinin eğitime başlayacağını ve bu durumun ‘üniversitelerde vakaları tetikleyebileceğini’ belirtti. Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Genel Sekreteri Jo Grady basına yaptığı açıklamada, sonbaharda başlaması beklenen koronavirüs ikinci dalgasının, ilk önce üniversite öğrencilerini etkileyeceğini belirtti.

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