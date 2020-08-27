İngiltere’den gitti, Tunceli’de polislik hayali gerçek oldu

1 hour önce
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İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki otizmli Dennis Berdan, geldiği memleketi Tunceli’de, polislerin hediye ettiği üniforma ile hayalini gerçekleştirdi.

Tatil amacıyla ailesiyle memleketi Tunceli’ye gelen otizmli Dennis Berdan’ın polislik mesleğine ilgili ve sevgisi oldu öğrenildi. Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Berdan’ı ve ailesini evinde ziyaret etti.Ziyarette ekipler, Berdan’a polis üniforması hediye etti.Hediye edilen üniformayı gine Berdan’ın hayali gerçekleşti.

Aile, duyarlılıklarından ötürü Vali Özkan ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.

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