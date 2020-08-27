İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar pound zarar açıkladı

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle İngiliz uçak ve uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, bu yılın ilk yarısında vergi öncesi 5,4 milyar pound zarar ettiğini açıkladı. Açıklamada bu yılın ilk yarısında gelirlerin yüzde 24 azalarak toplam 5,6 milyar pounda gerilediği belirtildi.

İNGİLTERE’DEKİ İKİ TESİS KAPATILACAK

Salgın nedeniyle bu yılın başından bu yana mali olarak zor bir dönemden geçiren gurubun açıklamasında, İngiltere’de Nottinghamshire ve Lancashire’daki üretim tesislerinin kapatılacağı bir kez daha teyit edildi. Bu tesislerde toplam 3 bin kişi istihdam ediliyordu.

VARLIKLARINI SATACAK

Rolls-Royce’un açıklamasında ayrıca önümüzdeki 18 ay içerisinde yaklaşık 2 miyar sterlin seviyesinde ek kaynak girişi sağlamak amacıyla bazı varlıklarının satışa çıkarılacağı, bunların içerisinde merkezi İspanya’da bulunan ITP Aeroa adlı şirketin de bulunduğu belirtildi. İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Rolls-Royce’un Üst Yöneticisi Warren East ise, talebinin gelecek 5 yıl içerisinde salgın öncesindeki seviyelere ulaşmasının beklenmediğini söyledi.

DÜNYA GENELİNDE 50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Rolls-Royce hali hazırda, yaklaşık yarısı İngiltere’de olmak üzere küresel operasyonlarında toplam 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. Rolls-Royce, mayıs ayında önümüzdeki dönemde yeniden yapılanma planları kapsamında toplam 9 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.