İADD’nin ’30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması’ gerçekleştirecek

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği’nin önderliğinde gerçekleşecek etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl dijital platformda Zoom üzerinden kutlanacak.

İADD öncülüğünde 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği Zoom üzerinde akşam saat 19:00’da kutlanacak.

Onliıne etkinlik hakkında yazılı açıklama yapan İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer şöyle konuştu:

“Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık anıtının 98. yılını idrak ediyoruz. 31 Ağustos 2020 Pazartesi akşamı değerli konuklarımızın katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız.

30 Ağustos, halkımızın ve ordumuzun büyük fedakârlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin tüm dünyaya yayıldığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği, tüm ülkenin seferber olduğu bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gündür. Bu vesileyle düzenleyeceğimiz dijital etkinliğimizde tüm üye ve dostlarımızı aramızda görmek istiyoruz.”

Düzenlenecek olan panel’e konuşmacı olarak Doç.Dr Orhan Çekiç (Gedik Ünvi. Öğr Üyesi) , E. Amiral Türker Ertürk (Araştırmacı yazar) ve Marlow Festival of Music & Drama ve İtalya’nın tarihi Lucca kentinde düzenlenen Uluslararası “Virtuoso & Belcanto” Yarışması gibi birçok organizasyondan ödül almış, toplumumuzun genç kemancısı Ezo Dem Sarıcı katılacaktır.

Etkinlik bilgileri: