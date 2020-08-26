Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz krizine ilişkin: Askeri olarak da gerekeni yapmaya hazırız

3 hours önce
0 117 Bir dakikadan az

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Savaşı’nın 949. yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, “Türkiye, Akdeniz’de de, Ege’de, Karadeniz’de de hakkı olanı alacaktır. Bunun için siyasi, ekonomik, askerî bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.” dedi.

Erdoğan, “Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkânları ve cesaretinin test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupalıları arkalarına alarak, haksızlık, hukuksuzluk ve korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce, Anadolu’yu perişan bir şekilde, terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege’de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahuründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz’de de Ege’de de, Karadeniz’de de hakkı olanı alacaktır. Kendimize ait olanlardan taviz vermeyeceğiz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarımızı “mahvolmalarına neden olacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin.” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 days önce
124

The Economist: “Normalde tatilcileri cezbeden Doğu Akdeniz, şimdilerde savaş gemilerini cezbediyor”

2 days önce
131

Tatar, CNN Türk’e konuştu: “Rum tarafı Türkiye’yi kıskanıyor”

5 days önce
551

İngiltere, Doğu Akdeniz’de müzakere çabalarına destek verdi

2 weeks önce
182

AB Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz gündemiyle toplanıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.