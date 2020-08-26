Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz krizine ilişkin: Askeri olarak da gerekeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Savaşı’nın 949. yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, “Türkiye, Akdeniz’de de, Ege’de, Karadeniz’de de hakkı olanı alacaktır. Bunun için siyasi, ekonomik, askerî bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.” dedi.

Erdoğan, “Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkânları ve cesaretinin test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupalıları arkalarına alarak, haksızlık, hukuksuzluk ve korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce, Anadolu’yu perişan bir şekilde, terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege’de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahuründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz’de de Ege’de de, Karadeniz’de de hakkı olanı alacaktır. Kendimize ait olanlardan taviz vermeyeceğiz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarımızı “mahvolmalarına neden olacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin.” dedi.