5 bin yıllık boya paleti bulundu

3 hours önce
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 1996 yılından bu yana devam eden Küllüoba kazısında, taştan yapılmış 5 bin yıllık boya paleti bulundu.

Milattan önce 3500-1900 yıllarında Tunç Çağı’nda 1600 yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayat sürülen bölgenin tarihinin gün ışığına çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda Küllüoba Höyüğü’nde başlatılan kazıda bu yıl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğündeki Çukurova, Batman ve Hacettepe üniversitelerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip görev yapıyor.

Seyitgazi ilçe merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan, 350 metre boyunda, 150 metre enindeki höyükte Tunç Çağı izleri aranıyor.

Höyüğün doğusu ve batısındaki çalışmalarda, dönemin konutlarından birinde bulunan 5 bin yıllık paletin, çanakların boyanması için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Kazı Başkanı ve BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki, AA muhabirine, 1996’da Prof. Dr. Turan Efe tarafından başlatılan Küllüoba kazılarının görevli olduğu üniversite adına sürdürüldüğünü söyledi.

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