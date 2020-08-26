Covid-19 ile ilgili müthiş buluş: Virüsü öldüren madde bulundu

İngiliz Sky News, İngiliz ordusunun corona virüsünü öldüren bir madde keşfettiğini duyurdu. Böcek öldürücü ve kovucu ilaçlarda bulunan Citriodiol maddesinin Covid-19'a sebep olan corona virüsünü öldürdüğü tespit edildi.

3 hours önce
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Dünya çapında 24 milyondan fazla insana bulaşan ve 824 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüyle ilgili umut verici bir gelişme yaşandı…

İngiliz Sky News, İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’nda (DSTL) yapılan araştırmalar sonucunda Covid-19’a sebep olan corona virüsünü öldüren bir madde keşfedildiğini duyurdu. Bilim insanları sinek kovucu spreylerde bulunan Citriodiol isimli materyalin corona virüsünü öldürdüğünü tespit etti.

OKALİPTÜSTEN ELDE EDİLİYOR
Araştırmalarla ilgili ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşyan DSTL, Citriodiol’ün corona virüsünün diğer türlerini öldürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtilirken sadece sinek ilacının sıkılmasının corona virüsüne karşı tek başına bir çözüm olmayacağı kaydedildi.

Citriodiol’ün okaliptüs yaprakları ve gövdesinden elde edilen yağlardan yapıldığı vurgulanırken, İngiliz Silahlı Kuvvetleri’nin sinek ilaçlarını depoladığı aktarıldı. Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle Sky News’ten aktardığı haberde DEET isimli kimyasal yerine Citriodiol kullanılan ilaçların depolandığı belirtildi.

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