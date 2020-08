İAKM: Ali Dereli, Muharrem Matemleri tarihlerini açıkladı

İSLAM Peygamberi Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve yanındakilerin Kerbela çölünde Yezit’in ordusu tarafından öldürülmesi yüz yıllardır yas ile yad ediliyor. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Ali Dereli, yazılı bir açıklama yaparak, matem tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

“Tarihsel anlatımlarda ve aldığı isim itibarıyla Muharrem ayı Nuh Peygamberden bu yana barışın, bölüşümün, paylaşımın egemen olduğu, pazarlarda mal ve emek değişiminin yapıldığı, bütün Ortadoğu halklarının hürmet ayı olarak isimlendirdiği, kutsal ve barış ayı olarak kabul görmüştü. Bu ayda savaşlar yapılmaz, kan dökülmez, kabile ilişkileri öne çıkar, dostluklar gelişir, karşılıklı ziyaretler yapılırdı.

Belki Şah-ı şehidi Kerbela İmam Hüseyin de, bu ayın hürmet ve kutsallığından yararlanarak Medine’deki zulüm çemberinin daraldığını hissederek aile efradıyla birlikte daha güvende olabileceği Küfe’ye bu ayda hareket etmiştir. Fakat kafa kesen Ebu Sufyan-Emevi- Yezit zihniyeti günümüzde de zaman zaman hortladığı gibi, o gün de ne toplumsal kuralları, ne kutsallığı tanımıyarak başarı için her yolu mübah sayan bir anlayışla, tarihi bir insanlık utancı olarak kabul edilen Kerbela katliamıyla biz Aleviler ve Ehlibeyit dostları için bu ay Yass-ı matem ayına dönüşmüştür.

İşte o günden bu güne gelen tarihsel süreçte yol evlatlarından Kerbelalar hiç eksik olmamış, Osmanlı dönemi başta olmak üzere, cumhuriyet döneminde de, Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi gibi Anadolu toprakları da bu katliamlardan nasibini almışlardır.

Bu sebeple şehitler serdarı imam Hüseyni’nin şahsında Kerbela şehitlerimizi, yol uğruna şer vermiş yol önderlerimizi, Pir ve taliplerimizi, insanlık adına can vermiş tüm canlarımızı anarak ve onların aşkına 12 gün, Fatma Ana’mızın şahsında zulme uğramış tüm anaların şefaatine bir gün, ve henüz Hakk’ın nuru sıfatını taşırken katliama uğramış tüm masum-u paklarımızın niyetine üç gün olmak üzere, her yıl muharrem ayında her yol evladı nasıl ki ailesinden kaybettiği birinin acısını yüreğinde ve hanesinde yaşıyorsa o şekilde yasa bürünür, nefesler mühürlenir, zevk, sefa, eğlenceden, aşırı lüks sofralardan uzak kalınır, matem günlerinin sonunda da 12 imamların kutsandığı 12 namertten oluşan aşuremiz paylaşılır, cemlerle gönüller birlenir, duygular yoğunlaşır, göz yaşları dökülür, Yezit’e ve düşüncesine sahip olana lanet okunur, Dünyamızda barışın, kardeşliğin, eşitliğin, hak ve hukukun egemen olduğu bir yaşam temenni edilir.

Bu yıl da aynı niyet ve duygularla 16-17-18 Ağustos 2020 Masum-u Paklar, 19 Ağustos 2020 Ana Fatma, 20 Ağustos 31 Ağustos 2020 de de Muharrem matemi aşkına niyetlenip, 1 Eylül 2020 Salı günü de Aşure lokmalarımızı paylaşacağız. Bir daha hiç bir yerde kerbelaların yaşanmaması temennisiyle, cümle canların, Pir ve taliplerin, yol evlatlarının, niyet, niyaz ve lokmaları kabul, Şah-ı merdan, cümle erenler evliyalar yardımcımız, Hızır kılavuzumuz ola. Dünyamız Hak hukuk ve barışın egemen olduğu kalplerle dola.”